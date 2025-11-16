Городовой / Город / Минус килограммы — плюс диагнозы: петербуржцам объяснили скрытую опасность «чудо‑средств» для похудения
Минус килограммы — плюс диагнозы: петербуржцам объяснили скрытую опасность «чудо‑средств» для похудения

Опубликовано: 16 ноября 2025 22:42
Эксперты напомнили, что данные препараты отпускаются исключительно по рецепту врача.

В последние годы отмечается рост популярности современных медикаментов, созданных для лечения сахарного диабета, среди тех, кто стремится скорректировать внешний вид. Однако врачи напоминают: эти препараты обладают сильным действием и могут быть использованы исключительно под медицинским наблюдением.

Представители Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга подчеркнули, что использование таких средств должно быть обусловлено чёткими медицинскими показаниями. Включение их в схему лечения возможно только при сахарном диабете или ожирении, с учётом противопоказаний.

Руководитель регионального эндокринологического центра Городского консультативно-диагностического центра № 1, эндокринолог Варвара Николаева, многократно обращает внимание на опасность самостоятельного приобретения подобных средств:

«Ни в коем случае не приобретайте их с рук или на маркетплейсах – это может быть опасно для жизни. Такие препараты продаются в аптеках строго по рецепту врача после полноценной консультации»

Врач также заметила, что полный медицинский осмотр и рецепт – обязательные условия продажи таких препаратов. Самовольный приём подобных средств способен привести к рискам для здоровья.

Автор:
Юлия Аликова
Город
