Минус килограммы — плюс диагнозы: петербуржцам объяснили скрытую опасность «чудо‑средств» для похудения

В последние годы отмечается рост популярности современных медикаментов, созданных для лечения сахарного диабета, среди тех, кто стремится скорректировать внешний вид. Однако врачи напоминают: эти препараты обладают сильным действием и могут быть использованы исключительно под медицинским наблюдением.
Представители Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга подчеркнули, что использование таких средств должно быть обусловлено чёткими медицинскими показаниями. Включение их в схему лечения возможно только при сахарном диабете или ожирении, с учётом противопоказаний.
Руководитель регионального эндокринологического центра Городского консультативно-диагностического центра № 1, эндокринолог Варвара Николаева, многократно обращает внимание на опасность самостоятельного приобретения подобных средств:
«Ни в коем случае не приобретайте их с рук или на маркетплейсах – это может быть опасно для жизни. Такие препараты продаются в аптеках строго по рецепту врача после полноценной консультации»
Врач также заметила, что полный медицинский осмотр и рецепт – обязательные условия продажи таких препаратов. Самовольный приём подобных средств способен привести к рискам для здоровья.