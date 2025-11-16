Горячий душ «съедает» кожу: дерматологи объяснили, почему спасает не холодная вода, а то, что вы делаете сразу после

Дерматологи пришли к выводу, что горячий душ может негативно сказываться на состоянии кожи. Ключевой проблемой становится разрушение естественных защитных функций кожного покрова из-за высокой температуры воды. В результате кожа теряет влагу и становится более восприимчивой к воздействию аллергенов и раздражающих веществ.
По словам дерматолога Карен Кэмпбелл, «наш кожный барьер удерживает влагу внутри и защищает от внешних раздражителей. Когда мы его повреждаем, влага испаряется, а аллергены проникают внутрь, вызывая сухость, сыпь и повышая риск аллергий». Разовое принятие горячего душа серьёзных последствий не несёт, однако постоянные процедуры с горячей водой высушивают кожу и увеличивают риск появления сухости и раздражения.
Особенно вредно стоять под горячей водой длительное время, а также не использовать увлажняющие средства после водных процедур. Пренебрежение этими мерами приводит к обострению таких проблем, как зуд и экзема. Регулярное применение увлажняющего крема или лосьона помогает сохранить влагу и снизить риски.
Чтобы минимизировать вред, специалисты советуют проводить в душе меньше времени. При этом мыло рекомендуется использовать только для лица, подмышек и паховой области, а также отдавать предпочтение средствам без ароматизаторов.
Особое значение имеет отказ от грубых мочалок и жёстких губок, которые могут травмировать кожу. Сразу после водных процедур необходимо нанести на тело увлажняющий крем, чтобы поддержать естественный барьер и предупредить пересыхание кожи.
- Использовать нежные очищающие средства без отдушек;
- Сократить продолжительность пребывания под водой;
- Применять увлажняющий крем после душа.
Для поддержания здоровья кожи предпочтительнее делать выбор в пользу прохладной или слегка тёплой воды. По мнению специалистов, холодный душ безопаснее для кожи, хотя может показаться неприятным. Регулярное соблюдение этих рекомендаций помогает снизить вероятность появления сухости и раздражения.