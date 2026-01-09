В моем доме старые кружки никогда не выбрасываются: нашла, как зарабатывать на них

Почти в каждом доме хранится целая коллекция керамических изделий — наследие корпоративных праздников, сувениры из далеких поездок или подарки от коллег.

Несмотря на обилие гостей, большая часть этих кружек годами остается нетронутой, пылясь в серванте. Идея передарить их кажется неблагодарной, а просто выбросить — рука не поднимается.

Однако существует множество не совсем обычных, но весьма полезных способов вдохнуть новую жизнь в эту забытую утварь.

Органайзеры: порядок на любой высоте

Кружка, особенно если она обладает высокими краями, является прекрасным кандидатом на роль идеального органайзера. Она способна навести порядок в хаосе канцелярских принадлежностей, столовых приборов или даже зубных щеток.

“Кружка, особенно с высокими краями, — идеальная подставка для канцелярии, столовых приборов, зубных щеток и вообще всего, что вам вздумается”.

Для самых маленьких экземпляров найдется место для зубочисток или мелких расходных материалов.

Подсвечники: создание уюта своими руками

Для творческой натуры керамическая кружка может стать прекрасным основанием для арт-объекта. Идея состоит в том, чтобы “сварить свою собственную ароматическую свечу и использовать в качестве подсвечника красивую кружку”.

При этом необходимо обращать внимание на габариты:

“Главное, чтобы у нее были достаточно высокие и толстые бортики”.

Приобрести наборы для свечеварения легко на любом маркетплейсе. Такой процесс, проведенный в кругу друзей под любимый сериал, превращается в идеальный сценарий для вечернего досуга.

Горшочек для зелени: забота о четвероногих друзьях

Вырастить в керамическом изделии крупное комнатное растение, конечно, не удастся, но вот свежую траву для домашних котов — вполне реально. Процесс прост: необходимо найти самую большую кружку, тщательно ее вымыть и высушить.

Затем следует насыпать около 5 сантиметров почвы, увлажнить ее, выложить семена и сверху “накрыть” сантиметровым слоем земли. После опрыскивания водой из пульверизатора, кружку ставят на солнечное подоконник.

Кормушка для пернатых: помощь в зимнюю пору

Зимой помощь пернатым в поиске пропитания становится не просто желательной, а необходимой. Кормушку можно сделать буквально из чего угодно, даже из картонной коробки из-под молока.

Однако более долговечной и привлекательной получится кормушка из ненужной кружки. Самый простой вариант — “просто зацепить ручку кружки за ветку и насыпать внутрь зерна”.

Чтобы птицам было удобнее, рекомендуется приклеить к внутренней стенке прочную палочку, “чтобы она выглядывала наружу сантиметров на 15”.

Мини-ваза: полевые акценты в интерьере

Старая кружка легко превращается в декоративный элемент. Особенно выигрышно в ней смотрятся скромные полевые цветы — ромашки или васильки.

“Обрежьте стебли так, чтобы они были достаточно короткими и хорошо помещались в кружке, регулярно обновляйте воду”.

Для придания букету большей пышности можно добавить веточки гипсофилы или эвкалипта.

Кекс за пару минут: мгновенное удовольствие

Для тех, кто ищет максимальную скорость приготовления десерта, существует “рецепт кексов быстрого приготовления, гуляющий по сети уже несколько лет”.

В кружке действительно можно приготовить вкуснейший кекс — это идеальный выход, когда не хочется возиться с тестом и разогревать плиту.

Рецепт шоколадного лакомства (на две порции) прост: необходимо просеять 70 г пшеничной муки, смешать ее с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Добавляются 2,5 столовые ложки сахара без горки, 2 столовые ложки какао-порошка с горкой и щепотка соли.

Затем всыпаются 9 столовых ложек молока и две столовые ложки растительного масла без запаха. Тесто выкладывается в кружки.

“По желанию в середину можно положить кусочек шоколада, чтобы получилось подобие шоколадного фондана”.

Кружки отправляются в микроволновую печь на мощность 800 Вт “на пару минут”. Главное — следить за процессом, так как время приготовления может варьироваться.

Для еще большей лени можно использовать готовую сухую смесь для кексов. Стоит ли говорить, что все эти хобби потенциально приносят неплохую выручку.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.