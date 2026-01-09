Городовой / Город / Рокировка в Хамовниках: Долина освобождает квартиру для Лурье
Рокировка в Хамовниках: Долина освобождает квартиру для Лурье

Опубликовано: 9 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Рокировка в Хамовниках: Долина освобождает квартиру для Лурье
Рокировка в Хамовниках: Долина освобождает квартиру для Лурье
Global Look Press / Pavel Kashaev

Певица пока не осуществила передачу квартиры.

Лариса Долина освободила проданную квартиру в Москве для Полины Лурье.

Как сообщила представитель Лурье Светлана Свириденко изданию РИА Новости, сама квартира пока не была передана, однако встреча, на которой должен состояться этот процесс, уже назначена на ближайшие дни.

Ранее, 25 декабря, Мосгорсуд принял решение о необходимости выселения Долиной из данной квартиры. В рамках того же судебного акта было определено снять с регистрационного учёта также дочь и внучку артистки.

Юлия Аликова
