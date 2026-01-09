Рокировка в Хамовниках: Долина освобождает квартиру для Лурье

Лариса Долина освободила проданную квартиру в Москве для Полины Лурье.
Как сообщила представитель Лурье Светлана Свириденко изданию РИА Новости, сама квартира пока не была передана, однако встреча, на которой должен состояться этот процесс, уже назначена на ближайшие дни.
Ранее, 25 декабря, Мосгорсуд принял решение о необходимости выселения Долиной из данной квартиры. В рамках того же судебного акта было определено снять с регистрационного учёта также дочь и внучку артистки.
