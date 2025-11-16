Зима без шапки: как выбрать косынку, повязку и платок, чтобы не мёрзнуть — советы стилиста

В холодный сезон выбор яркой шапки способен сделать внешний вид более интересным. Такой подход рекомендует стилист Владислав Лисовец. По его словам, комбинирование сочных оттенков особенно актуально зимой.
Лисовец отметил, что уже в течение десятилетия на улицах замечают преимущественно шерстяные шапки, большие пуховики и массивные ботинки. Существенно отходить от этого образа выходит у тех, кто предпочитает автомобиль или живёт там, где не бывает морозов.
«Главное — подобрать такой головной убор, который не будет прибавлять возраста, но и не придаст облику излишней детскости», — пояснил специалист.
Эксперт не советует выбирать меховые шапки. Чтобы добавить индивидуальности, он рекомендует вязаные повязки, платки или косынки, которые могут гармонично смотреться с пуховиком. Подчёркивается, что особенно эффектно выглядит сочетание платка с верхней одеждой из пуха.
Лисовец призывает выбирать головные уборы любого оттенка, даже традиционно летние цвета уместны зимой.
«Цвет нужен нам зимой, чтобы сделать облик ярче; главное, чтобы было тепло и привлекательно», — говорит стилист.
Среди подходящих вариантов он рекомендует как нежные, так и насыщенные оттенки.