Зима без шапки: как выбрать косынку, повязку и платок, чтобы не мёрзнуть — советы стилиста

Опубликовано: 16 ноября 2025 22:12
Стилист посоветовал не носить меховые шапки, предложив альтернативные варианты головных уборов.

В холодный сезон выбор яркой шапки способен сделать внешний вид более интересным. Такой подход рекомендует стилист Владислав Лисовец. По его словам, комбинирование сочных оттенков особенно актуально зимой.

Лисовец отметил, что уже в течение десятилетия на улицах замечают преимущественно шерстяные шапки, большие пуховики и массивные ботинки. Существенно отходить от этого образа выходит у тех, кто предпочитает автомобиль или живёт там, где не бывает морозов.

«Главное — подобрать такой головной убор, который не будет прибавлять возраста, но и не придаст облику излишней детскости», — пояснил специалист.

Эксперт не советует выбирать меховые шапки. Чтобы добавить индивидуальности, он рекомендует вязаные повязки, платки или косынки, которые могут гармонично смотреться с пуховиком. Подчёркивается, что особенно эффектно выглядит сочетание платка с верхней одеждой из пуха.

Лисовец призывает выбирать головные уборы любого оттенка, даже традиционно летние цвета уместны зимой.

«Цвет нужен нам зимой, чтобы сделать облик ярче; главное, чтобы было тепло и привлекательно», — говорит стилист.

Среди подходящих вариантов он рекомендует как нежные, так и насыщенные оттенки.

Автор:
Юлия Аликова
