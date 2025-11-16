Городовой / Город / В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Минус килограммы — плюс диагнозы: петербуржцам объяснили скрытую опасность «чудо‑средств» для похудения Город
Маяк на краю Ладоги: зачем свет горит там, где давно нет кораблей Город
Зима без шапки: как выбрать косынку, повязку и платок, чтобы не мёрзнуть — советы стилиста Город
Не спешите убирать в морозилку: эксперт рассказала, сколько на самом деле хранятся перетёртые ягоды с сахаром Общество
Стоит поездки? Куда сходить в Краснодаре, если излазили парк Галицкого вдоль и поперек Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10%

Опубликовано: 16 ноября 2025 23:13
В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10%
В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10%
Городовой ру

Наибольший рост занятости отмечается в сфере доставки и грузоперевозок, розничной и оптовой торговле, информационных технологиях, общественном питании и пищевой промышленности.

В Петербурге в течение прошлого года средние доходы в секторе частичной занятости увеличились на 10% и сейчас составляют примерно 78,5 тысячи рублей. Об увеличении заработков стало известно в первой половине этого года. Специалисты объясняют положительную тенденцию стабильным спросом и ростом предложений с весны минувшего года.

С весны 2024 года по осень 2025 года количество вакансий для частичной занятости выросло на 21%. Каждый месяц появляется более пяти тысяч новых объявлений о такой работе. По словам представителей компании, «учитывая сочетание факторов — устойчивый рост предложения от работодателей, активный спрос со стороны квалифицированных специалистов и конкурентоспособный уровень оплаты труда, — можно отметить, что рынок в Петербурге будет продолжать движение в сторону расширения частичной занятости».

На портале «Авито Подработка» отмечается, что за первую половину 2025 года число подобных предложений в городе увеличилось на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активно растет спрос на работу в доставке, перевозках, торговле, IT, а также в общественном питании и пищевой отрасли. В этих направлениях увеличение вакансий составляет примерно 2,6-2,8 раза.

Для удобства, основные показатели роста выглядят следующим образом:

  • Средний доход при частичной занятости — 78,5 тысячи рублей
  • Число вакансий только с начала года — более 5 тысяч
  • Увеличение количества предложений в 2025 году — на 35%
  • Рост вакансий в отдельных сферах — в 2,6-2,8 раза
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью