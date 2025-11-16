В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10%

В Петербурге в течение прошлого года средние доходы в секторе частичной занятости увеличились на 10% и сейчас составляют примерно 78,5 тысячи рублей. Об увеличении заработков стало известно в первой половине этого года. Специалисты объясняют положительную тенденцию стабильным спросом и ростом предложений с весны минувшего года.
С весны 2024 года по осень 2025 года количество вакансий для частичной занятости выросло на 21%. Каждый месяц появляется более пяти тысяч новых объявлений о такой работе. По словам представителей компании, «учитывая сочетание факторов — устойчивый рост предложения от работодателей, активный спрос со стороны квалифицированных специалистов и конкурентоспособный уровень оплаты труда, — можно отметить, что рынок в Петербурге будет продолжать движение в сторону расширения частичной занятости».
На портале «Авито Подработка» отмечается, что за первую половину 2025 года число подобных предложений в городе увеличилось на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активно растет спрос на работу в доставке, перевозках, торговле, IT, а также в общественном питании и пищевой отрасли. В этих направлениях увеличение вакансий составляет примерно 2,6-2,8 раза.
Для удобства, основные показатели роста выглядят следующим образом:
- Средний доход при частичной занятости — 78,5 тысячи рублей
- Число вакансий только с начала года — более 5 тысяч
- Увеличение количества предложений в 2025 году — на 35%
- Рост вакансий в отдельных сферах — в 2,6-2,8 раза