Стоит поездки? Куда сходить в Краснодаре, если излазили парк Галицкого вдоль и поперек

Краснодар давно перестал быть просто транзитной точкой на пути к морю. Всё больше туристов остаются здесь хотя бы на пару дней — и не зря.
Как рассказали «Городовому» в пресс-службе Национального туроператора «Алеан», город способен удивить даже тех, кто уже видел легендарный парк Галицкого.
«В Краснодаре, бывшем Екатеринодаре, мы можем рекомендовать туристам прогуляться по Екатерининскому скверу, где установлен памятник Екатерине II — копия статуи 1907 года, — посетить Екатерининский собор, сафари-парк с краснокнижными животными, Мост поцелуев, где туристы часто делают селфи», — рассказали в компании.
Любители необычных снимков оценят и городские скульптуры — памятник Шурику и Лиде из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» давно стал визитной карточкой центра.
А поклонники живописи могут сфотографироваться у композиции «Запорожцы», вдохновлённой картиной Репина — эскизы к ней, кстати, создавались именно в Екатеринодаре.
Кроме того, эксперты в Сети советуют заглянуть в «Музей шоколада» и провести вечер в Музыкальном театре или театре драмы им. Горького.
Так что даже если вы уже сделали фото в парке Галицкого, Краснодар ещё найдёт, чем вас удивить — от имперской истории до уютных уголков для прогулок и сладких открытий.