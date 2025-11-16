Городовой / Общество / Не спешите убирать в морозилку: эксперт рассказала, сколько на самом деле хранятся перетёртые ягоды с сахаром
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10% Город
Минус килограммы — плюс диагнозы: петербуржцам объяснили скрытую опасность «чудо‑средств» для похудения Город
Маяк на краю Ладоги: зачем свет горит там, где давно нет кораблей Город
Зима без шапки: как выбрать косынку, повязку и платок, чтобы не мёрзнуть — советы стилиста Город
Стоит поездки? Куда сходить в Краснодаре, если излазили парк Галицкого вдоль и поперек Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Не спешите убирать в морозилку: эксперт рассказала, сколько на самом деле хранятся перетёртые ягоды с сахаром

Опубликовано: 16 ноября 2025 22:00
ягоды
Не спешите убирать в морозилку: эксперт рассказала, сколько на самом деле хранятся перетёртые ягоды с сахаром
Фото: Городовой.ру

Без термической обработки ягоды сохраняют витамины, но и портятся куда быстрее.

Многие хозяйки заготавливают клюкву, смородину или облепиху, просто перетирая их с сахаром — чтобы сохранить максимум витаминов и яркий вкус. Однако хранить такую смесь нужно правильно. О правилах хранения «Городовому» рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Клюкву и облепиху перетирают с сахаром, чтобы сохранить полезные вещества и заготовить ягоды на зиму. Это способ заготовки, который не предполагает термическую обработку, в отличие от варки», — пояснила эксперт.

По словам Фоменко, срок годности зависит от условий хранения.

«Такую заготовку можно хранить в плотно закрытой емкости до 3-5 дней. Лучше использовать стеклянную или пластиковую с герметичной крышкой. При комнатной температуре срок хранения значительно сокращается, ягоды быстро портятся», — отметила она.

Если же заготовку заморозить при температуре -18°C и ниже, срок хранения увеличивается до 6–12 месяцев. «Перед заморозкой желательно разложить ягоды по порционным контейнерам или пакетам с завязкой, чтобы избежать контакта с воздухом и образования льда», — добавила Фоменко.

А вот если ягоды прошли термическую обработку с сахаром, такую смесь можно хранить при комнатной температуре до года — но уже с меньшей концентрацией витаминов.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью