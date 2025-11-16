Не спешите убирать в морозилку: эксперт рассказала, сколько на самом деле хранятся перетёртые ягоды с сахаром

Многие хозяйки заготавливают клюкву, смородину или облепиху, просто перетирая их с сахаром — чтобы сохранить максимум витаминов и яркий вкус. Однако хранить такую смесь нужно правильно. О правилах хранения «Городовому» рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
«Клюкву и облепиху перетирают с сахаром, чтобы сохранить полезные вещества и заготовить ягоды на зиму. Это способ заготовки, который не предполагает термическую обработку, в отличие от варки», — пояснила эксперт.
По словам Фоменко, срок годности зависит от условий хранения.
«Такую заготовку можно хранить в плотно закрытой емкости до 3-5 дней. Лучше использовать стеклянную или пластиковую с герметичной крышкой. При комнатной температуре срок хранения значительно сокращается, ягоды быстро портятся», — отметила она.
Если же заготовку заморозить при температуре -18°C и ниже, срок хранения увеличивается до 6–12 месяцев. «Перед заморозкой желательно разложить ягоды по порционным контейнерам или пакетам с завязкой, чтобы избежать контакта с воздухом и образования льда», — добавила Фоменко.
А вот если ягоды прошли термическую обработку с сахаром, такую смесь можно хранить при комнатной температуре до года — но уже с меньшей концентрацией витаминов.