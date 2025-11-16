Путешественников действительно могут расспросить на границе, но запрета на въезд нет.
Люди в восторге и мечтают повторить поездку.
Ограничения, песок и порядок: как отдыхается россиянам на секретных пляжах Северной Кореи.
Как новый переход через реку Туманную изменит экономику Приморья?
Важное ограничение, касающееся даже приезжих.
Туристов не только возят по экскурсиям, но и позволяют насладиться обычными благами.
Лучшие условия и отношение к россиянам за вменяемые деньги.
Устоявшееся название оскорбительно для жителей дружественной для петербуржцев страны.
Других иностранцев туда не пускают.