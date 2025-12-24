Болгаркой ее зовут только у нас: как УШМ называют болгары, румыны и прочие европейцы

Вам когда-нибудь было странно, что шумный, искрящийся инструмент с диском у нас зовется «болгаркой», а не как-нибудь более технично? Всё верно — это чисто русское (а точнее, постсоветское) народное имя.

И оно напрямую связано с историей импорта. Когда в СССР в 70-х годах появились первые углошлифовальные машины, их основным поставщиком была как раз Болгария. Так за инструментом и закрепилось это просторечное название — в честь страны-производителя.

А вот в Европе его знают под совсем другим, более «корпоративным» именем — флекс (Flex). И это не сленг, а официальный бренд! Название происходит от английского «flexible» (гибкий, подвижный) и ведёт свою историю с 1922 года, когда немецкая компания Ackermann + Schmitt изобрела шлифовальный станок.

После долгих усовершенствований они выпустили на рынок высокоскоростную ручную шлифмашину и в итоге даже переименовали всю фирму в Flex-Elektrowerkzeuge.

Так что, если услышите на европейской стройке «pass me the flex» — знайте: это про нашу родную «болгарку». Любопытный казус, когда народная смекалка и история бренда подарили одному инструменту две абсолютно разные легенды о названии.