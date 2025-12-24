За штурвалом — как за рулём: судоводителям готовят «автомобильные» штрафы

Нарушения планируют фиксировать с помощью камер наблюдения, а штрафы — назначать в автоматическом режиме.

В ближайшем будущем предусмотрено ужесточение контроля за движением на внутренних водоемах страны.

Вдоль береговых линий планируется установка камер, способных фиксировать различные нарушения правил судоходства по образцу систем на автомобильных трассах.

Основная задача — автоматическая фиксация таких правонарушений, как превышение максимально допустимой скорости, неправильная посадка пассажиров и создание опасных ситуаций для пешеходов у воды.

Камеры смогут не только делать фотографии, но и записывать видеоматериалы, что позволит беспрепятственно оформлять протоколы через систему административного законодательства.

Законопроект, предусматривающий такие изменения, уже внесён Правительством на рассмотрение в Государственную Думу, сообщает «Парламентская газета».

В настоящий момент с 2018 года действуют единые правила судоходства на внутренних водных путях, утвержденные органами исполнительной власти.

В их основе лежат требования к скорости, порядку маневрирования, регулированию судовых огней и подаче сигналов. За исполнением норм следят инспекторы речного надзора, сотрудники подразделений по надзору за маломерными судами, а также подразделения полиции на воде.

В настоящий момент выявление нарушителей происходит в основном через прямой контакт: уполномоченные составляют протоколы и назначают штрафы.

Из-за того, что множество происшествий остаётся без внимания, Министерство транспорта предлагает ввести автоматический контроль с помощью новых технических средств.

Таким образом, увеличится вероятность привлечения к ответственности всех, кто проигнорирует водные правила.

Особое беспокойство вызывают владельцы гидроциклов и скоростных катеров: эти малые моторные суда зачастую не придерживаются допустимого режима, что становится источником серьёзных неудобств для отдыхающих и других участников движения.

Скоростные ограничения для водного транспорта установлены в каждой акватории свои: на Москве-реке для большинства плавсредств не разрешается идти быстрее 15 километров в час, для некоторых судов — до 22 километров в час.

На реках в Санкт-Петербурге этот предел составляет 8 километров в час, у причалов ещё ниже — до 5 километров в час.

