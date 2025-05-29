Мост дружбы: Россия и КНДР соединит новый автомобильный мост — когда ждать открытия и какие выгоды он принесет

Строительство автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, на границе России и КНДР, должно завершиться в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на информацию от федерального Минтранса.

Этот амбициозный проект призван значительно укрепить торгово-экономические связи между двумя странами.

2026 год: дата завершения строительства

«Завершение строительства моста планируется на 2026 год», — передает сообщение регионального правительства ТАСС.

Эта дата станет важной вехой в развитии российско-корейских отношений. Мост не только соединит две страны физически, но и откроет новые возможности для бизнеса и торговли.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»: ключевой элемент

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Приморье возводят мост через реку Туманная на границе с Северной Кореей, а около моста оборудуют новый автомобильный пункт пропуска «Хасан».

Строительство началось 30 апреля 2025 года. Это — часть масштабной программы, направленной на улучшение транспортной инфраструктуры и создание условий для экономического роста.

Экономические выгоды: расширение торгового сотрудничества

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что данный путь позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Новый мост — это не просто строительный объект, это — инструмент для развития бизнеса и укрепления экономических связей.

Пункт пропуска «Хасан»: новые возможности для бизнеса

Возле моста также появится автомобильный пункт пропуска «Хасан» по национальному проекту «Эффективная транспортная система». Здесь будет 10 полос движения, ориентирован пункт на пропуск 300 транспортных средств в сутки.

Его строительство ожидают завершить также в 2026 году. Новый пункт пропуска — это гарантия быстрой и эффективной обработки грузов, что особенно важно для развития торговли.

Перспективы для Приморья

Завершение строительства моста и пункта пропуска «Хасан» откроет новые перспективы для Приморского края. Улучшение транспортной инфраструктуры привлечет инвестиции, создаст новые рабочие места и будет способствовать экономическому росту региона.

Кроме того, это позволит укрепить международные связи и повысить роль Приморья как важного транспортного узла в Азиатско-Тихоокеанском регионе.