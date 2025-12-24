Городовой / Город / «Магистраль № 2»: в Московском районе появится улица с неожиданным именем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цифра 4 пугала Горбачева? Зачем в школах СССР перескакивали с 3-го в 5-й класс Полезное
Стрелки, которые не врут: петербургский феномен уличного времени Город
Смольный советует: Оливье может испортить ваш праздник Город
180 гектаров тишины и загадок: что происходит в Таицком парке, забытом наследии Демидовых под Петербургом Город
Черный список подарков на 2026 год: что Огненная Лошадь не простит Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

«Магистраль № 2»: в Московском районе появится улица с неожиданным именем

Опубликовано: 24 декабря 2025 13:30
«Магистраль № 2»: в Московском районе появится улица с неожиданным именем
«Магистраль № 2»: в Московском районе появится улица с неожиданным именем
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Дорога, соединяющая Пулковское шоссе и проезд № 6, будет построена в Петербурге.

На недавнем совещании городского главы Александра Беглова с представителями петербургских властей был окончательно утверждён проект планировки и межевания территории для создания новой улицы в Московском районе.

Выбрано рабочее наименование — «Магистраль № 2». Длина четырёхполосной дороги должна составить примерно два километра, маршрут запланирован от Пулковского шоссе до проезда № 6.

На новой улице разместят тротуары и велосипедную дорожку. Инженерная часть проекта включает также ливневые очистные сооружения, трансформаторную подстанцию и насосную станцию. Все работы предполагается завершить к 2027 году.

Программа строительства затрагивает не только Московский район. Недавно стало известно, что две новые улицы в Красносельском районе получили имена, об этом сообщалось в городской прессе. Плановая работа по развитию городской инфраструктуры продолжается в разных районах Петербурга.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью