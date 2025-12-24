«Магистраль № 2»: в Московском районе появится улица с неожиданным именем

На недавнем совещании городского главы Александра Беглова с представителями петербургских властей был окончательно утверждён проект планировки и межевания территории для создания новой улицы в Московском районе.
Выбрано рабочее наименование — «Магистраль № 2». Длина четырёхполосной дороги должна составить примерно два километра, маршрут запланирован от Пулковского шоссе до проезда № 6.
На новой улице разместят тротуары и велосипедную дорожку. Инженерная часть проекта включает также ливневые очистные сооружения, трансформаторную подстанцию и насосную станцию. Все работы предполагается завершить к 2027 году.
Программа строительства затрагивает не только Московский район. Недавно стало известно, что две новые улицы в Красносельском районе получили имена, об этом сообщалось в городской прессе. Плановая работа по развитию городской инфраструктуры продолжается в разных районах Петербурга.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».