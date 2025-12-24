«Кресты» или «Питерский Централ»: как хотят назвать тюрьму в Петербурге

На территории бывшего легендарного СИЗО «Кресты», которое через пять лет должно превратиться в общественное пространство, развернулось голосование по выбору нового названия.

Предложено семь вариантов. Однако для историков и экскурсоводов эта дискуссия имеет принципиальное значение.

Дмитрий Рыпин, экскурсовод, чье мнение было запрошено порталом «Городовой», выступает категорически против любых изменений, подчеркивая сакральность места.

“Не надо своими руками менять историю России. Место историческое,” — утверждает Рыпин.

Цена памяти и легенды

Экскурсовод напоминает о глубоком значении, которое это место несет для города, выходящее за рамки обычной уголовной хроники.

“Там сидели и оттуда ушли на верную смерть, на Ржевский полигон, многие знаменитые люди России, которых нам сейчас, их потомков, детей, внуков, правнуков, крайне не хватает. Это память о всех, кто там был. Кресты”.

По его мнению, само слово «Кресты» для Петербурга значит гораздо больше, чем хотелось бы властям.

Разбор конкурсных вариантов: от дат до романтики

Рыпин последовательно разбирает все семь предложенных вариантов, не находя ни одного, который соответствовал бы историческому весу объекта.

Вариант с датой основания тюрьмы — 18.92 (или 1892) — отвергается как неуместный анахронизм. Экскурсовод поясняет:

“Это не фудкорт на Варшавском, 1853. Это никак. Потому что столько воды утекло за последующие года, что дата основания тут теряется”.

Название «Белые ночи» вызывает у специалиста недоумение своей чрезмерной романтизацией.

“Господи, ну как-то уж совсем романтично для тюрьмы, где столько страданий и мук. Ну, ночь. Красиво”.

Вариант «Пространство №1» вызывает ассоциации с безликими заведениями общепита.

Рыпин иронизирует:

“Булочное №1, кафе №1, ресторан №1. Надеюсь, не те же люди купили, что делают рестораны, чтобы там были одни заведения. Никак. Это не пространство №1, это пространство №1 по беде в нашем городе. Там груз энергетики”.

Вариант с римскими цифрами XX / Иксы также не находит одобрения. Хотя 20 век, по словам эксперта, “это век, когда происходили основные события в этой тюрьме”, сами “иксы не нравятся”.

Вариант XXI ВЕК кажется актуальным, но неуместным, отражающим современную тенденцию:

“Ну да, вместо заводов, вместо тюрем общественные пространства, где можно только тратить деньги. Актуально, но никак, неправильно”.

«Питерский Централ» также не соответствует действительности. Экскурсовод отмечает, что это название ассоциируется с переселенческими и каторжными тюрьмами, тогда как “тут не было каторги”.

“название Питерский централ не ложится по мне ни в какую терминологию”.

Единственное верное имя

В итоге, Дмитрий Рыпин делает однозначный вывод, призывая отказаться от всех попыток искусственно облагородить или переосмыслить прошлое.

“Повторяю, название Кресты единственное верное, единственное правильное название. Ты указываешь Кресты, ты понимаешь, что это такое, и все понимают вокруг. А все остальное изыски, чтобы миллионы потратить на этот конкурс. Кресты должны оставаться Крестами”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.