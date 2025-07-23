«Словно на необитаемом острове»: почему новый курорт КНДР стал «элитным» для россиян

Ограничения, песок и порядок: как отдыхается россиянам на секретных пляжах Северной Кореи.

Первая группа российских туристов оказалась среди тех, кто лично оценил новый пляжный курорт Вонсан-Кальма — проект, получивший статус почти элитного и недоступного для западных гостей.

«Путешествие на поезде нам весьма зашло: никогда на самолете не увидели бы этих зеленых гор», — вспоминает туристка Ольга на канале "Национальный след".

Комфортабельный состав, кондиционеры, удобства — отправная точка, с которой начался необычный отпуск на северокорейских просторах.

Пляжи на пять километров: порядок и тишина

Главная ценность в местном пляжном отдыхе — идеальная чистота и отсутствие привычной суеты.

«Представьте себе целых пять километров чистейшего песчаного пляжа… никаких тусовок или вечеринок. Лишь шелест волн и тишина», — рассказывает Ольга.

Корейцы тщательно убирают берега, начиная с половины пятого утра, оставляя на виду только ухоженные дорожки, урны, переодевалки и душевые.

Местные жители появляются только в выходные, а иностранные гости не сталкиваются ни с навязчивым сервисом, ни с громкой музыкой — «словно на необитаемом острове».

Правила жизни — дресс-код строгий, сервис выше всяких ожиданий

Северокорейский пляжный дресс-код отличается суровостью:

«носить европейские бикини и короткие трусы нельзя — исключительно скромные купальные костюмы».

Тем не менее, для приезжих запрет пока не действует. Обслуживание на курорте туристы называют безупречным:

«все, что ни попросите, уже через минуту принесут — хоть из-под земли достанут».

Питание трехразовое, меню адаптируют под запросы гостей:

«просили тосты, молочную кашу — приготовили, хотя сами корейцы на завтрак едят кимчи и голубцы».

В чем курорт уступает — и где удивляет

Современные отели с аквапарком, парк аттракционов, кафе, велопрокат — инфраструктура соответствует «европейскому типу», но детали напоминают, где именно оказался турист.

Детских площадок мало, зато есть игровые зоны с компьютерами, пусть и устаревшими — техника в КНДР явно не из последних коллекций.

Атмосфера особая:

«одна сторона пляжа — шезлонги, другая — ракетные старты», — шутят гости.

Экономика и ожидания

Стоимость недели на курорте — около 1700 долларов, и пока новые пляжи открыты исключительно для россиян.

«Смогут ли корейцы окупить все это? Без прямого авиарейса из Владивостока не обойтись», — недоумевает Дарья.

На данный момент путь лежит через Пхеньян — несколько дней экскурсий, и только после этого — долгожданный отдых на побережье.

Этот северокорейский курорт стал своеобразной экзотикой — местом, где порядок, сервис и тишина удивляют не меньше, чем строгие правила и ощущение реальной изолированности от остального мира.