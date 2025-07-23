Непростой десерт: как приготовить знаменитую «Гурьевскую кашу» из Петербурга

Гурьевская каша — настоящий гастрономический хит XIX века, который стал символом русской аристократической кухни. Это не просто манная каша, а настоящее произведение кулинарного искусства.
История каши связана с фигурой графа Дмитрия Александровича Гурьева, министра финансов и влиятельного человека в Петербурге.
Есть красивая легенда о том, как однажды Гурьев, приглашенный в дом майора Георгия Юрисовского, попробовал необычную манную кашу, приготовленную крепостным поваром.
Граф был настолько очарован блюдом, что обещал выкупить повара вместе с семьей и сделать его своим штатным кулинаром. Кузьмин согласился, и так гурьевская каша вошла в историю.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Манка
|3 ст. л.
|Сливки 33%
|750 мл
|Миндаль и грецкие орехи
|70-80 гр
|Сахар
|1 ст.л.
|Яйцо
|1 шт
|Ягодное варенье
|2 ст. л.
|Клубника или абрикосы
|2-3 шт
Приготовление
- Орехи обжарить и истолочь в ступке;
- Сварить средней густоты манную кашу на сливках;
- Отделись желток от белка;
- В желток добавить сахар и хорошо перемешать;
- В остывшую кашу добавить желток с сахаром и орехи;
- Вылить оставшиеся сливки в жаропрочную широкую посуду и, поставить в разогретую до 150°С духовку;
- Через 30-40 минут снять со сливок образующиеся крепкие пенки, когда они начнут румяниться. Собрать 6 — 8 пенок;
- Белок от яйца взбить в пену;
- Ввести его в кашу, чтобы она была воздушнее;
- Керамическую емкость смазать маслом
- Выложить в нее кашу;
- Сверху выложить слой фруктов
- Следом — слой пенок
- И так чередовать, пока не закончатся пенки;
- Отправить форму с кашей в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
- Готовую кашу подавать сразу, сверху добавить варенье.