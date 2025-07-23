Непростой десерт: как приготовить знаменитую «Гурьевскую кашу» из Петербурга

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Секреты «чистой» клубники: почему фермеры обрабатывают ягоды химией и как узнать, что клубника «натуральная», даже если в ней есть червячки

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Россиянин отправился на ягодный шопинг в Белоруссию: сколько стоит клубника в Минске

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Плесень на клубнике: стоит ли бояться импортной ягоды — и опасна ли местная?

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Как сварить земляничное варенье без горечи: один неожиданный ингредиент решает проблему

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На варенье появилась плесень? Вот почему, и что можно сделать с ним на кухне

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