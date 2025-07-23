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Непростой десерт: как приготовить знаменитую «Гурьевскую кашу» из Петербурга

Опубликовано: 23 июля 2025 13:31
Гурьевская каша
Непростой десерт: как приготовить знаменитую «Гурьевскую кашу» из Петербурга
Городовой ру

Благодаря графу Гурьеву обычная манная каша стала произведением искусства.

Гурьевская каша — настоящий гастрономический хит XIX века, который стал символом русской аристократической кухни. Это не просто манная каша, а настоящее произведение кулинарного искусства.

История каши связана с фигурой графа Дмитрия Александровича Гурьева, министра финансов и влиятельного человека в Петербурге.

Есть красивая легенда о том, как однажды Гурьев, приглашенный в дом майора Георгия Юрисовского, попробовал необычную манную кашу, приготовленную крепостным поваром.

Граф был настолько очарован блюдом, что обещал выкупить повара вместе с семьей и сделать его своим штатным кулинаром. Кузьмин согласился, и так гурьевская каша вошла в историю.

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар
Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал «Городовому» как приготовить этот непростой десерт.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Манка 3 ст. л.
Сливки 33% 750 мл
Миндаль и грецкие орехи 70-80 гр
Сахар 1 ст.л.
Яйцо 1 шт
Ягодное варенье 2 ст. л.
Клубника или абрикосы 2-3 шт

Приготовление

  1. Орехи обжарить и истолочь в ступке;
  2. Сварить средней густоты манную кашу на сливках;
  3. Отделись желток от белка;
  4. В желток добавить сахар и хорошо перемешать;
  5. В остывшую кашу добавить желток с сахаром и орехи;
  6. Вылить оставшиеся сливки в жаропрочную широкую посуду и, поставить в разогретую до 150°С духовку;
  7. Через 30-40 минут снять со сливок образующиеся крепкие пенки, когда они начнут румяниться. Собрать 6 — 8 пенок;
  8. Белок от яйца взбить в пену;
  9. Ввести его в кашу, чтобы она была воздушнее;
  10. Керамическую емкость смазать маслом
  11. Выложить в нее кашу;
  12. Сверху выложить слой фруктов
  13. Следом — слой пенок
  14. И так чередовать, пока не закончатся пенки;
  15. Отправить форму с кашей в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
  16. Готовую кашу подавать сразу, сверху добавить варенье.
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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