«Они умные, потому что слепые»: почему кроты не лезут в ловушки и как их все-таки поймать

Кроты на огороде — настоящее бедствие для многих садоводов. Эти подземные жители способны испортить газон, повредить корни растений и оставить после себя кучи земли, портящие внешний вид участка.
Портал «Городовой» обратился к агроному Елизавете Тихоновой с вопросом: как эффективно прогнать крота с огорода?
Кот — лучший помощник?
По словам Елизаветы Тихоновой, самым эффективным средством борьбы с кротами был ее кот, который ловил зверьков, поджидая их у кротовин.
«У меня был единственный хороший кот, который вытаскивал кротов. Он прям сидел и ждал. Его потом убили, поэтому вот у меня такого кота нет», — с грустью отмечает агроном.
Были испробованы разные методы избавления от напасти:
«А так и заливали нору и даже газ запускали, только взорвали себе огород».
Шумовые отпугиватели — работают ли они?
Если кота-охотника нет, можно попробовать отпугнуть кротов шумом.
«У меня подруга, она тоже агроном, говорит, что они ставят вот эти банки, вешают на палке, знаете, из-под пива. И они вот от ветра все время стучат», — рассказывает Елизавета Тихонова.
По ее словам, этот метод, как и шумовые отпугиватели, которые продаются в магазинах, работает не на всех кротов.
Ловушки — бесполезная трата времени?
Большинство методов борьбы с «землекомпами» не работают.
Например, в интернете можно найти метод с трубой-ловушкой, куда по идее забирается крот и застревает там.
«Ну вы представьте себе, сколько это бесполезного труда. Самое главное, что кроты, все разные величины, они ж не одинаковые. И они с ума не сходят, они в трубу не полезут. Они рядом сделают ход и пройдут», — объясняет агроном.
Кроты — умные создания?
По мнению Елизаветы Тихоновой, кроты — умные и осторожные существа, которые обладают хорошо развитым обонянием.
«Они умные, потому что они слепые, они прекрасно все, и запах пластмассы, все чувствуют», — утверждает агроном.
Что же делать?
Подводя итог, агроном Елизавета Тихонова рекомендует два основных метода борьбы с кротами: завести кота-охотника или использовать шумовые отпугиватели.
При этом следует помнить, что даже эти методы не гарантируют полного избавления от вредителей.