«Они умные, потому что слепые»: почему кроты не лезут в ловушки и как их все-таки поймать

Кроты на огороде — настоящее бедствие для многих садоводов. Эти подземные жители способны испортить газон, повредить корни растений и оставить после себя кучи земли, портящие внешний вид участка.

Портал «Городовой» обратился к агроному Елизавете Тихоновой с вопросом: как эффективно прогнать крота с огорода?

Елизавета Тихонова Агроном «Да знаете, я вам честно скажу, сколько мы со своими боролись и разбрасывала я вот эти яды, закапывала. Ну, как правило, ничего не помогает», — признается агроном.

Кот — лучший помощник?

По словам Елизаветы Тихоновой, самым эффективным средством борьбы с кротами был ее кот, который ловил зверьков, поджидая их у кротовин.

«У меня был единственный хороший кот, который вытаскивал кротов. Он прям сидел и ждал. Его потом убили, поэтому вот у меня такого кота нет», — с грустью отмечает агроном.

Были испробованы разные методы избавления от напасти:

«А так и заливали нору и даже газ запускали, только взорвали себе огород».

Шумовые отпугиватели — работают ли они?

Если кота-охотника нет, можно попробовать отпугнуть кротов шумом.

«У меня подруга, она тоже агроном, говорит, что они ставят вот эти банки, вешают на палке, знаете, из-под пива. И они вот от ветра все время стучат», — рассказывает Елизавета Тихонова.

По ее словам, этот метод, как и шумовые отпугиватели, которые продаются в магазинах, работает не на всех кротов.

Ловушки — бесполезная трата времени?

Большинство методов борьбы с «землекомпами» не работают.

Например, в интернете можно найти метод с трубой-ловушкой, куда по идее забирается крот и застревает там.

«Ну вы представьте себе, сколько это бесполезного труда. Самое главное, что кроты, все разные величины, они ж не одинаковые. И они с ума не сходят, они в трубу не полезут. Они рядом сделают ход и пройдут», — объясняет агроном.

Кроты — умные создания?

По мнению Елизаветы Тихоновой, кроты — умные и осторожные существа, которые обладают хорошо развитым обонянием.

«Они умные, потому что они слепые, они прекрасно все, и запах пластмассы, все чувствуют», — утверждает агроном.

Что же делать?

Подводя итог, агроном Елизавета Тихонова рекомендует два основных метода борьбы с кротами: завести кота-охотника или использовать шумовые отпугиватели.

При этом следует помнить, что даже эти методы не гарантируют полного избавления от вредителей.