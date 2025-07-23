«Потомки нас не простят»: как Петербург связывает метро и скоростные поезда в одном узле

В Северной столице показали, как будет выглядеть здание, которе объединит для проекта.

В Петербурге выбрали новый облик станции «Лиговский проспект — 2». Победителем архитектурного конкурса стало бюро «Студия 17» с проектом здания в стиле брутализма.

Оно будет шестиэтажным, с фасадами из гранита, керамогранита и двумя шпилями, которые могут служить флагштоками.

Что будет внутри нового здания и как оно связано с метро

Под зданием построят подземный вестибюль новой станции метро, который станет частью транспортного узла. Там разместятся административные помещения, музей метро и центр обслуживания пассажиров.

Через это здание организуют выходы как к высокоскоростной железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург.

«Потомки нас не простят, но именно так будет выглядеть вестибюль станции метро «Лиговский проспект — 2» Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена», — пишет телеграм-канал Подземник.

Перспективы интеграции с новой линией и ВСМ

В будущем появится переход между «Лиговским проспектом» и новой станцией «Лиговский проспект — 2» шестой линии.

Общий второй выход улучшит пересадку между линиями метро и сделает более удобным доступ к скоростной железной дороге.

Новая станция «Лиговский проспект — 2» должна стать примером комплексного подхода к организации удобного входа и выхода.

Проектирование нового вестибюля должны закончить к 2026 году, само строительство запланировано на 2027–2028 годы.

Что на других объектах

А рядом с Мариинским театром появился первый выход на поверхность со станции «Театральная».

Однако это эвакуационный выход, а не замена полноценному вестибюлю. Такие сооружения — новинка для метро.

Они связаны с изменившимися тринадцать лет назад нормами, которые обязывают закладывать отдельные пути для эвакуации пассажиров, пишет КП-Петербург.