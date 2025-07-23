«Потомки нас не простят»: как Петербург связывает метро и скоростные поезда в одном узле

В Петербурге выбрали новый облик станции «Лиговский проспект — 2». Победителем архитектурного конкурса стало бюро «Студия 17» с проектом здания в стиле брутализма.
Оно будет шестиэтажным, с фасадами из гранита, керамогранита и двумя шпилями, которые могут служить флагштоками.
Что будет внутри нового здания и как оно связано с метро
Под зданием построят подземный вестибюль новой станции метро, который станет частью транспортного узла. Там разместятся административные помещения, музей метро и центр обслуживания пассажиров.
Через это здание организуют выходы как к высокоскоростной железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург.
«Потомки нас не простят, но именно так будет выглядеть вестибюль станции метро «Лиговский проспект — 2» Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена», — пишет телеграм-канал Подземник.
Перспективы интеграции с новой линией и ВСМ
В будущем появится переход между «Лиговским проспектом» и новой станцией «Лиговский проспект — 2» шестой линии.
Общий второй выход улучшит пересадку между линиями метро и сделает более удобным доступ к скоростной железной дороге.
Новая станция «Лиговский проспект — 2» должна стать примером комплексного подхода к организации удобного входа и выхода.
Проектирование нового вестибюля должны закончить к 2026 году, само строительство запланировано на 2027–2028 годы.
Что на других объектах
А рядом с Мариинским театром появился первый выход на поверхность со станции «Театральная».
Однако это эвакуационный выход, а не замена полноценному вестибюлю. Такие сооружения — новинка для метро.
Они связаны с изменившимися тринадцать лет назад нормами, которые обязывают закладывать отдельные пути для эвакуации пассажиров, пишет КП-Петербург.