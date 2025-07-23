Чукотка — рай, Ингушетия — нет: зарплатная пропасть между регионами составила 182 тысячи рублей

Как неравенство превращает регионы в экономические резервации.

Росстат бьет тревогу: разрыв в зарплатах между российскими регионами достиг исторического максимума — 182 тысячи рублей.

В апреле 2025 года средняя зарплата по стране составила 97 тысяч рублей.

Однако реальность такова, что одни регионы купаются в роскоши, а другие едва сводят концы с концами.

Чукотка против Ингушетии: где в России хорошо жить?

Как пишут «Известия», лидером по уровню доходов стала Чукотка, где средняя зарплата достигла 223 тысяч рублей.

В то время как в Ингушетии этот показатель едва превышает 41 тысячу рублей.

Неравенство поражает воображение и ставит под вопрос экономическое единство страны.

Север богатеет, Юг беднеет: почему растет пропасть между регионами?

Причины такого разрыва очевидны.

На Севере развита промышленность, ощущается нехватка кадров, а также действуют различные надбавки.

На Юге же высокий уровень безработицы, преобладает торговля и сезонные сельскохозяйственные работы.

Регион / Группа регионов Средняя зарплата (тыс. руб.) Особенности и комментарии Россия в целом 97 Средняя по стране в апреле 2025 года, рост на 16% к предыдущему году Максимум Чукотский автономный округ 223 Максимальная средняя зарплата в РФ, рост за год +20% Ямало-Ненецкий автономный округ 145-185 Один из лидеров по зарплатам, диапазон по разным данным Москва 138-156 Один из лидеров, средняя зарплата в Москве 138-156 тыс. руб. Магаданская область 131-135 В числе лидеров по уровню оплаты труда Ненецкий автономный округ 119-136 Высокие зарплаты, сопоставимы с лидерами Камчатский край 119 Высокий уровень зарплат, развитая промышленность Республика Саха (Якутия) 110 В числе высокооплачиваемых регионов Сахалинская область 114 Относительно высокая средняя зарплата Минимум Республика Ингушетия 41 Минимальная средняя зарплата в России; в 5 раз ниже Чукотки Чеченская Республика 37-44 Один из аутсайдеров по зарплатам в Северном Кавказе Республика Дагестан 39-44 Низкий уровень оплаты труда Кабардино-Балкарская Республика 40 В числе низкооплачиваемых регионов Республика Северная Осетия 41 Низкая средняя зарплата среди регионов СКФО Южный федеральный округ 53-54 Средние зарплаты ниже среднероссийского, связаны с экономикой сельского хозяйства и торговли Средние показатели по округам и др. Центральный федеральный округ 94 Выше среднего по России, развитая промышленность Северо-Западный федеральный округ 81-96 Средняя зарплата в целом выше, Санкт-Петербург около 96 тыс. руб. Уральский федеральный округ 77-106 Тюменская область и Ханты-Мансийский округ — ведущие по зарплатам Сибирский федеральный округ 66-81 Нижний уровень зарплат, чем в лидирующих регионах Дальневосточный федеральный округ 85-159 Большие колебания, Чукотка и Магадан сильно подняли среднее

«Утечка мозгов»: как низкие зарплаты губят регионы

Эксперты бьют тревогу: низкие зарплаты тормозят развитие территорий.

Из бедных регионов уезжают врачи, учителя, технические специалисты, лишая их будущего. Страдают медицина, образование, инфраструктура.

Майнинг, солнце, технопарки: есть ли шанс у бедных регионов?

Однако выход есть. Специалисты советуют отстающим регионам искать точки роста.

Востребованы майнинг, солнечная энергетика, технопарки и кластеры. Важно развивать бизнес и снижать уровень теневой занятости.

Разрыв увеличивается: что делать, чтобы не остаться за бортом?

Проблема в том, что разрыв, скорее всего, будет увеличиваться. В богатых регионах создаются новые отрасли, привлекающие инвестиции и кадры.

Бедные же регионы рискуют навсегда остаться в роли догоняющих.

Догоним и перегоним?: сможет ли Россия преодолеть неравенство в оплате труда?

Преодоление зарплатного неравенства — задача не из легких.

Она требует комплексного подхода, включающего развитие экономики регионов, поддержку малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров и сокращение теневой занятости.

Сможет ли Россия справиться с этой задачей?