Чукотка — рай, Ингушетия — нет: зарплатная пропасть между регионами составила 182 тысячи рублей

Росстат бьет тревогу: разрыв в зарплатах между российскими регионами достиг исторического максимума — 182 тысячи рублей.
В апреле 2025 года средняя зарплата по стране составила 97 тысяч рублей.
Однако реальность такова, что одни регионы купаются в роскоши, а другие едва сводят концы с концами.
Чукотка против Ингушетии: где в России хорошо жить?
Как пишут «Известия», лидером по уровню доходов стала Чукотка, где средняя зарплата достигла 223 тысяч рублей.
В то время как в Ингушетии этот показатель едва превышает 41 тысячу рублей.
Неравенство поражает воображение и ставит под вопрос экономическое единство страны.
Север богатеет, Юг беднеет: почему растет пропасть между регионами?
Причины такого разрыва очевидны.
На Севере развита промышленность, ощущается нехватка кадров, а также действуют различные надбавки.
На Юге же высокий уровень безработицы, преобладает торговля и сезонные сельскохозяйственные работы.
|Регион / Группа регионов
|Средняя зарплата (тыс. руб.)
|Особенности и комментарии
|Россия в целом
|97
|Средняя по стране в апреле 2025 года, рост на 16% к предыдущему году
|Максимум
|Чукотский автономный округ
|223
|Максимальная средняя зарплата в РФ, рост за год +20%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|145-185
|Один из лидеров по зарплатам, диапазон по разным данным
|Москва
|138-156
|Один из лидеров, средняя зарплата в Москве 138-156 тыс. руб.
|Магаданская область
|131-135
|В числе лидеров по уровню оплаты труда
|Ненецкий автономный округ
|119-136
|Высокие зарплаты, сопоставимы с лидерами
|Камчатский край
|119
|Высокий уровень зарплат, развитая промышленность
|Республика Саха (Якутия)
|110
|В числе высокооплачиваемых регионов
|Сахалинская область
|114
|Относительно высокая средняя зарплата
|Минимум
|Республика Ингушетия
|41
|Минимальная средняя зарплата в России; в 5 раз ниже Чукотки
|Чеченская Республика
|37-44
|Один из аутсайдеров по зарплатам в Северном Кавказе
|Республика Дагестан
|39-44
|Низкий уровень оплаты труда
|Кабардино-Балкарская Республика
|40
|В числе низкооплачиваемых регионов
|Республика Северная Осетия
|41
|Низкая средняя зарплата среди регионов СКФО
|Южный федеральный округ
|53-54
|Средние зарплаты ниже среднероссийского, связаны с экономикой сельского хозяйства и торговли
|Средние показатели по округам и др.
|Центральный федеральный округ
|94
|Выше среднего по России, развитая промышленность
|Северо-Западный федеральный округ
|81-96
|Средняя зарплата в целом выше, Санкт-Петербург около 96 тыс. руб.
|Уральский федеральный округ
|77-106
|Тюменская область и Ханты-Мансийский округ — ведущие по зарплатам
|Сибирский федеральный округ
|66-81
|Нижний уровень зарплат, чем в лидирующих регионах
|Дальневосточный федеральный округ
|85-159
|Большие колебания, Чукотка и Магадан сильно подняли среднее
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