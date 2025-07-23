B12 ZERO WASTE: эстетика осознанного потребления на Васильевском острове

B12 ZERO WASTE на Васильевском острове не просто торговая точка, а место, где покупки становятся частью философии заботы о планете, где эстетика встречается с функциональностью, а привычные практики обретают новый, современный смысл.

Санкт-Петербург активно включается в глобальное движение за осознанное потребление и минимизацию отходов.

Среди пионеров этого направления — магазины без упаковки, где покупатели могут приобрести необходимые товары, используя собственную многоразовую тару.

Одним из таких значимых проектов в городе является B12 ZERO WASTE, расположенный на Васильевском острове.

За этим и другими подобными проектами стоит история Александры Рощиной, человека, чья личная трансформация привела к созданию нового типа бизнеса.

Приехав в Петербург и получив образование инженера-эколога, Александра столкнулась с реалиями рынка труда, что побудило ее искать свой путь.

Начав с онлайн-продаж эко-косметики, она глубже погрузилась в темы раздельного сбора и осознанного потребления.

Шок от пластика и рождение идеи

Настоящим откровением для Александры стало осознание масштабов использования одноразового пластика в повседневной жизни. Особенно остро проблема встала, когда она начала жить большой семьей: количество мусора росло лавинообразно.

Столкнувшись с непониманием окружающих («Всегда так делаем, это не моя проблема»), Александра могла бы опустить руки. Однако желание «делать мир лучше» взяло верх.

Так постепенно сформировалась идея создания магазина, где покупки без лишней упаковки станут не экзотикой, а удобной и доступной нормой.

Главная миссия, по мнению Александры: рассказывать людям, что «без пакетов жить удобнее и дешевле», борясь с недостатком информации о вреде избыточной упаковки.

Отголоски прошлого в современном прочтении

Концепция магазинов без упаковки для России имеет свои исторические параллели — советские времена, когда масло заворачивали в бумагу, а молоко разливали в бидоны и принесенные бутылки.

Однако, как отмечает Александра, это не прямое копирование, а «модернизация» старых практик, которая получает новую жизнь в контексте современной экологической повестки.

Тем не менее, такой формат пока более понятен и привлекателен для молодой аудитории, в первую очередь, для людей около 30 и младше, в то время как у старшего поколения могут возникать ассоциации с «неприятным прошлым».

Эстетика как важный фактор

Отличительной чертой подхода Александры стало стремление совместить функциональность с эстетикой.

Вдохновляясь красивыми фотографиями из Pinterest с аккуратными контейнерами и стильными полками, она целенаправленно создавала пространство, которое не выглядело бы «заваленным товаром до потолка», как это порой принято.

Этот акцент на красоте и продуманности интерьера является важной частью привлекательности B12 ZERO WASTE.

Преодолевая трудности: от контейнеров до поставщиков

Открытие такого магазина — непростая задача, особенно без опыта в ритейле. Александра столкнулась с множеством вопросов, ответы на которые пришлось искать не только в интернете, но и у коллег по цеху, например, у владелицы тюменского магазина «Пакета нет».

Среди главных трудностей были:

Поиск подходящих контейнеров: найти эстетичные и функциональные диспенсеры, из которых удобно отмерять товар и которые не рассыпают его, оказалось непросто. Поиски заняли месяцы и привели к заказу специальных емкостей у представителя шведской компании.

Выбор помещения: для торговли продуктами питания критически важно найти помещение с хорошим ремонтом, без сырости и плесени. В домах старого фонда, характерных для центра Петербурга (и Васильевского острова), это стало серьезным вызовом.

Работа с поставщиками: принципиальным требованием к поставщикам стало использование оборотной или перерабатываемой упаковки при доставке товаров. Таких производителей немного, и в основном это небольшой бизнес, готовый работать с объемами маленьких магазинов. Несмотря на сложности, удалось наладить теплые отношения с десятком таких компаний, объединенных общей целью — предоставление качественных товаров с минимальным вредом для планеты.

Готовность к переменам

Опыт работы показывает, что люди в России, и в Петербурге в частности, готовы к переменам и охотно идут навстречу идее покупок без упаковки.

Все больше горожан устают от растущего количества пластика. Главный вывод, который делает Александра: «Мы, наконец, перестали бояться нового».

Осознанное потребление — это не просто модный тренд, а рациональный подход к жизни, где, покупая без упаковки, можно значительно сократить количество выбрасываемого мусора.

B12 ZERO WASTE на Васильевском острове — это больше, чем просто магазин.

Это пространство, где можно не только купить нужные товары экологичным способом, но и вдохновиться, узнать новое и почувствовать себя частью важного движения за более чистый и осознанный мир.