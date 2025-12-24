Дубовым или березовым: каким веником полезнее лупить близких в бане

Андрей Акли, профессиональный массажист, пармастер Русской Бани, член ассоциации международной ассоциации массажистов и член ОБС (организация Банных специалистов), в беседе с «Городовым» подошел к выбору веника не с фольклорных, а с практических позиций, разделив их по назначению и эффекту.
Для профессионального парения мастер однозначно рекомендует дубовый веник «широкого профиля». Причина — в физике процесса: крупный, плотный лист лучше захватывает, удерживает и нагнетает на тело целебный пар.
«Он больше нагнетает пара, и больше пара входит в вашу кожу. Это дыхательная система работает, пора открывает», — объясняет Акли.
Помимо этого, дуб ценен своими дубильными веществами, которые обладают выраженным успокаивающим, расслабляющим действием, помогают снять мышечное напряжение и стресс.
Для самостоятельного использования, массажа и ароматерапии идеальна береза.
«Береза хороша для массажа, для веничного массажа», — отмечает эксперт. Её лист, богатый фитонцидами и противовоспалительными веществами, отлично подходит для постегивания, улучшения состояния кожи и суставов.
Однако Акли предостерегает: при бронхиальной астме березовый веник может быть противопоказан из-за активного выделения тех же фитонцидов.
Таким образом, выбор становится осознанным: дуб — для глубокого прогревания и релаксации под руководством мастера, береза — для самостоятельного, более поверхностного и ароматного банного ритуала. Эксперт также упомянул о полезных свойствах липы (противовоспалительный аромат) и клена (для прогревания), но подчеркнул универсальность и силу дуба.