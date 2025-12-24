Ваши волосы не просто «устали»: 6 причин, почему они начали выпадать

Вопрос о том, как остановить усиленное выпадение волос у женщин, неизменно занимает верхние строчки в списке обращений к узким специалистам.

Это одна из наиболее частых причин, побуждающих женщин искать помощи у дерматологов и трихологов.

Как отмечает Екатерина Кандинская, дерматолог, трихолог клиники docmed, однозначный ответ на этот вопрос дать не представляется возможным.

“К сожалению, дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно, потому что результат зависит от множества факторов, например, причины выпадения волос”.

Где проходит черта между нормой и патологией

Понимание того, что является нормой, критически важно для своевременного обращения за помощью. В обычных условиях человек теряет от 50 до 150 волос ежедневно — это естественная часть физиологического цикла роста.

Однако существуют явные маркеры, сигнализирующие о необходимости консультации.

Обратиться к врачу стоит, если замечено следующее: “выпадение заметно усилилось”, волосы начинают истончаться, пробор расширяется, появляются очаги алопеции, или же процесс не прекращается в течение длительного времени — более 2–3–6 месяцев.

Эти признаки указывают на то, что цикл роста волоса нарушен.

Анатомия проблемы: от стресса до аутоиммунитета

Причины, провоцирующие активное выпадение волос, многогранны и часто требуют комплексного подхода для выявления.

К частым триггерам относятся острые состояния, такие как “стресс, инфекции, COVID-19, роды, операции, дефициты, резкое снижение массы тела”. Нередко корень проблемы лежит в гормональной чувствительности:

“повышенная чувствительность волосяных фолликулов к андрогенам”.

Кроме того, нельзя исключать системные проблемы со здоровьем, включая аутоиммунные расстройства или хронические заболевания кожи головы — “псориаз, себорейный дерматит, атопический дерматит и др.”, а также инфекционные поражения — “грибковые, бактериальные, сифилис и др.”.

Иллюзия домашнего лечения

Многих интересует эффективность народных методов и косметических средств, не требующих рецепта. Трихолог Екатерина Кандинская дает порталу «Городовой» нелицеприятный ответ.

“К сожалению, они не устраняют причину выпадения волос”.

Домашние методы могут принести некоторое облегчение, но их действие ограничено. Такие средства способны “улучшать субъективные ощущения, смягчать кожу головы, влиять на внешний вид волос”.

Однако, они не проникают на уровень, где происходят глубинные нарушения.

Специалист подчеркивает: домашние уходы “не воздействуют на цикл роста волос и фолликул — а значит, не останавливают” процесс, если он имеет серьезную внутреннюю подоплеку.

