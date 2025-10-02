От Смоленского кладбища до тарелки: безопасно ли петербуржцам собирать грибы рядом с могилами

Необычное зрелище — огромный гриб, выросший недалеко от Смоленского кладбища на Васильевском острове, — вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.
Находка, несмотря на следы от слизней, породила главный вопрос: безопасно ли употреблять в пищу грибы, собранные на территории кладбища?
Миколог МГУ: «Можно»
Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени М.В. Ломоносова, миколог Максим Дьяков, развеивает опасения:
«Первое, как-то неудивительно, видимо, какая-то волна пошла, любопытство. Можно».
«Те соединения, которые там, может быть, и возникают в процессе метаболизма у грибов, ликвидируются», — пояснил эксперт порталу «Городовой».
Органика против тяжелых металлов
В отличие от грибов, растущих у трасс, где главную опасность представляют «тяжелые металлы», на кладбище основную среду составляет органика.
«Ну да. А здесь-то какие тяжелые металлы? Все органика», — подчеркивает Дьяков.
Развенчивая страхи: грибы — это грибы
Специалист утверждает, что «это все нормально». Миф о вредности грибов с кладбищ не имеет под собой реальных оснований.
«Это чисто мифология».
Главное — соблюдать общие правила сбора и употребления грибов, а не придумывать им «особые» опасности, связанные с их местом произрастания.