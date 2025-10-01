Городовой / Общество / Снижение ставки на 1 пункт = +10% к цене: почему октябрь — идеальное время для покупки жилья
Снижение ставки на 1 пункт = +10% к цене: почему октябрь — идеальное время для покупки жилья

Опубликовано: 1 октября 2025 12:00
жилье
globallookpress/Maksim Konstantinov

Выгодно ли брать ипотеку в октябре?

В условиях меняющихся ставок и активного рынка недвижимости, вопрос о выгодности покупки жилья становится особенно актуальным.

Елена Ковалерова-Павловская, президент компании «Коллегия Риэлторов», дает ясный ответ:

«Выгодно сейчас приобретать объекты и на вторичке».

Рынок насыщен, но ненадолго: время действовать

Эксперт отмечает в беседе с порталом «Городовой», что «сейчас есть выбор объектов, рынок пока еще насыщен». Однако это положение дел может измениться.

Елена Ковалерова-Павловская
Елена Ковалерова-Павловская Риелтор
«Уже видим оживление, что может привести к росту цен», — предупреждает Ковалерова-Павловская.

Прогноз: снижение ставки = рост цен

«Снижение ставки в октябре даже на 1 пункт приведет к росту цен +10% минимум», — прогнозирует специалист.

Это означает, что те, кто отложит покупку, могут столкнуться с менее выгодными условиями.

«Количество предложений на рынке значительно оскудеет, придется выбирать из того, что осталось, да еще и дороже, чем вчера».

«Пора покупать»: аргументы эксперта

Учитывая текущую ситуацию на рынке, Елена Ковалерова-Павловская делает однозначный вывод:

«Из этого следует, что пора покупать».

Те, кто планирует приобретение жилья, должны учитывать эти прогнозы и действовать оперативно, чтобы воспользоваться текущими возможностями.

Ксения Пронина Федор Никонов
