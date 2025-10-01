Снижение ставки на 1 пункт = +10% к цене: почему октябрь — идеальное время для покупки жилья

Перейти

Когда Москва удивляет: три адреса, которые могут понравиться даже самому искушенному петербуржцу

Перейти

«Дешевле съемной квартиры»: как иногородним студентам найти доступное жилье в Петербурге

Перейти

«Москва — совершено другой организм»: где петербуржцу будет в столице так же уютно, как дома — точный адрес

Перейти

«Запросите письменный отказ с обоснованием»: как иногороднему студенту отстоять право на жилье

Перейти