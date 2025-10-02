Городовой / Город / Не каждый день, но все же: петербургский Эрмитаж опубликовал график бесплатных посещений
Не каждый день, но все же: петербургский Эрмитаж опубликовал график бесплатных посещений

Опубликовано: 2 октября 2025 10:30
Эрмитаж
globallookpress/Maksim Konstantinov

От льгот к бесплатным дням — что изменилось для посетителей?

С 1 октября Эрмитаж вводит новые правила посещения. Теперь приобщиться к прекрасному, не зависимо от достатка, смогут все категории граждан.

Каждый четверг вход в Эрмитаж станет свободным для пенсионеров, а также для детей до 18 лет, курсантов, студентов и учащихся колледжей.

Для других льготных категорий в четверг будет действовать «льготная стоимость» билета.

8 дней бесплатного доступа

Кроме того, утверждены 8 дней в году, когда музей будет открыт для всех желающих бесплатно: 7 января, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 18 мая, 5 октября, 4 ноября и 7 декабря.

Если праздник выпадает на понедельник, вход перенесут на ближайший рабочий день.

Автор:
Ксения Пронина
