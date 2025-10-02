Не каждый день, но все же: петербургский Эрмитаж опубликовал график бесплатных посещений

С 1 октября Эрмитаж вводит новые правила посещения. Теперь приобщиться к прекрасному, не зависимо от достатка, смогут все категории граждан.
Каждый четверг вход в Эрмитаж станет свободным для пенсионеров, а также для детей до 18 лет, курсантов, студентов и учащихся колледжей.
Для других льготных категорий в четверг будет действовать «льготная стоимость» билета.
8 дней бесплатного доступа
Кроме того, утверждены 8 дней в году, когда музей будет открыт для всех желающих бесплатно: 7 января, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 18 мая, 5 октября, 4 ноября и 7 декабря.
Если праздник выпадает на понедельник, вход перенесут на ближайший рабочий день.