Золотая лестница во Владимирском дворце — незаметный шедевр с профилями Мефистофеля и бесконечными зеркалами

Опубликовано: 1 октября 2025 22:00
В тени парадных залов скрывается изящное творение архитектора Месмахера.

Владимирский дворец на Дворцовой набережной известен своей роскошью. Гости поражаются Белому залу, золоту парадных интерьеров и библеотеке великого князя Владимира Александровича. Но в этих стенах есть уголок, который не уступает по эффектности — Золотая лестница.

Архитектурный трюк Месмахера

В конце XIX века архитектор Максимилиан Месмахер придумал, как в небольшом пространстве разместить полноценную парадную лестницу. Она словно "спускается в шахту", разворачиваясь на 90 и почти 360 градусов, и соединяет парадный этаж с Нижней столовой — местом неформальных встреч великого князя.

Декор с характером

Бронзовая балюстрада, зеркала, создающие бесконечный коридор, и даже профили Мефистофеля в резном убранстве — лестница поражает сочетанием изящества и иронии.

По желанию хозяйки дворца, Марии Павловны, её оформили в стиле французского рококо: чтобы при взгляде вспоминались Версаль и Лувр.

Почему стоит увидеть

На фоне блеска парадных залов лестница легко ускользает от внимания. Но именно она делает дворец живым — камерным, личным, с тайной игрой света и отражений. Экскурсоводы советуют: если окажетесь во Владимирском дворце, обязательно задержитесь у Золотой лестницы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
