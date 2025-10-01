Когда Москва удивляет: три адреса, которые могут понравиться даже самому искушенному петербуржцу

Жители Санкт-Петербурга, известные своей требовательностью к эстетике, могут найти в Москве немало интересного.
Архитектурный фотограф, дизайнер, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовь Черник в беседе с «Городовой» предложила маршрут, который позволит увидеть столицу с новой стороны.
«ГЭС-2»: от электростанции к творческому центру
Одно из ключевых мест в маршруте — Дом культуры «ГЭС-2».
«Когда-то одна из старейших электростанций столицы, а с 2021 года — культурный центр. Это пространство в центре Москвы, в котором соединяются различные творческие практики», — сказала эксперт.
Здесь проходят воркшопы, лекции, киносеансы, творческие мастер-классы, концерты, перформансы.
В «ГЭС-2» есть замечательный сувенирный магазин и стильное кафе.
«Кроме того, отсюда очень просто дойти до самых знаковых мест: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Парк «Зарядье», ГУМ. Вход, как правило бесплатный (по регистрации)».
Храмы Москвы: духовность и эспрессо с видом
Черник отмечает, «трапезные или даже кофейни при храмах» давно перестали быть редкостью.
«Например, можно зайти в трапезную лавку Храма Христа Спасителя или выпить эспрессо с редким видом на Кремль в колокольне церкви Софии в Средних Садовниках».
Это позволяет совместить знакомство с историей и архитектурой с моментом уединения и наслаждения.
Детский мир: смотровая площадка с панорамным видом
Завершить насыщенный день предлагается на смотровой площадке Центрального Детского Мира.
«Стоимость всего 120 рублей, так что ловите в копилку», — советует автор.
Отсюда открывается впечатляющий вид на город, который может стать приятным завершением насыщенного впечатлениями дня.
Этот маршрут предлагает петербуржцу возможность увидеть Москву не только как деловой центр, но и как город с богатой культурной жизнью и удивительными, порой неожиданными, достопримечательностями.