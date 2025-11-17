«Аврора» на вечной стоянке: чем запомнилось Петербургу 17 ноября

Дата, когда рождались шедевры, распадались империи и крепла Россия.

Календарь хранит множество дат, каждая из которых отмечена событиями, оставившими неизгладимый след в истории. Особое место занимают те дни, которые стали свидетелями рождения новых эпох, культурных явлений и знаковых достижений.

17 ноября — одна из таких дат, отмеченная событиями, охватывающими сферы искусства, государственного строительства и образования, формируя облик России на протяжении столетий.

1757: рождение Академии художеств

В этот день, в 1757 году, благодаря неустанным усилиям графа Ивана Шувалова и выдающегося ученого Михаила Ломоносова, было положено начало созданию Академии трех знатнейших художеств: живописи, ваяния и зодчества.

Эта инициатива заложила фундамент для развития отечественного искусства и архитектуры.

Годом позже, в 1758 году, Шувалов передал Академии свою обширную художественную коллекцию, которая впоследствии составила ядро будущего музея и библиотеки.

Учебный курс для студентов был рассчитан на девять лет и включал изучение таких дисциплин, как скульптура, портретное искусство, гравюра и архитектура.

1796: конец эпохи Екатерины II

На 17 ноября 1796 года приходится дата кончины императрицы Екатерины II, чье правление вошло в историю как «золотой век» Российской империи.

За свои 24 года на престоле она сумела значительно расширить границы государства, присоединив Приазовье, Крым, Северное Причерноморье, Правобережную Украину, Белоруссию, Курляндию, Литву и другие земли.

Население империи за этот период возросло более чем на 14 миллионов человек, достигнув почти 38 миллионов подданных. Императрица провела значительную административную реформу, образовав 29 новых губерний и основав 144 города.

К концу ее правления Россия прочно утвердилась как самая населенная и влиятельная держава Европы.

1845: открытие Колонн Славы

В 1845 году на Конногвардейском бульваре, у Конногвардейского манежа, состоялось открытие Колонн Славы. Эти величественные сооружения, представляющие собой две парные статуи аллегорических крылатых фигур, были отлиты в Лаухаммере.

Они являлись копиями статуй Победы, установленных в парке дворца в Прусском Шарлоттенбурге.

Архитектор Карл Росси руководил установкой колонн, внеся некоторые коррективы в проект постамента и заменив мраморные капители на бронзовые.

1918: зарождение педагогического вуза нового типа

17 ноября 1918 года стало днем торжественного открытия Третьего Петроградского педагогического института, ныне известного как Российский педагогический университет имени А.И. Герцена.

Это учебное заведение было создано как учреждение новой формации, призванное готовить педагогические кадры для молодого коммунистического государства.

В 1993 году вуз одним из первых среди высших учебных заведений России начал эксперимент по внедрению многоуровневой системы высшего образования, предвосхищая будущие изменения в образовательной сфере.

1927: рождение заводских многотиражек

В 1927 году Ленинград стал свидетелем важного события в истории журналистики — вышел в свет первый номер первых заводских многотиражных газет.

Издания «Электросила» и «Красная Заря» были призваны информировать работников промышленных предприятий о текущих событиях, производственных успехах и жизни коллективов.

1948: «Аврора» на вечной стоянке

В 1948 году крейсер I ранга «Аврора», ставший одним из символов Октябрьской революции, был поставлен на вечную стоянку.

Это знаковое событие произошло у Петроградской набережной на Большой Невке, увековечив место, где легендарный корабль навечно остался напоминанием о переломных моментах российской истории.