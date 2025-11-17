Холодный вызов для сердца: как зимний мороз испытывает наш организм

Снижение температуры окружающей среды вызывает закономерную реакцию организма — сужение кровеносных сосудов.

Этот эффект наблюдается не только при выходе на мороз, но и при контакте с холодной водой, например, во время морского купания.

Интенсивность сужения и, соответственно, потенциальное негативное воздействие зависят от перепада температур.

Незначительная разница, как правило, воспринимается как закаливание, тогда как существенный контраст может стать источником проблем.

Сосуды: эластичность молодости против рисков возраста

Сужение сосудов ведет к повышению артериального давления. Важно понимать, что молодые люди, чьи сосуды обладают высокой эластичностью мышечной стенки, легче адаптируются к температурным колебаниям.

Их организм эффективно справляется с изменениями, и повышение давления может быть временным или отсутствовать вовсе.

А вот пожилым в холода надо быть внимательнее. О том, какие риски для них таит мороз рассказала порталу «Городовой» терапевт, кардиолог Юлия Маршинцева.

«Когда температура снижается, наш организм реагирует так, что сужает сосуды», — объясняет терапевт, кардиолог Юлия Маршинцева.

«В принципе, это не только касается погоды, но и холодной воды, если мы купаемся в холодной воде».

Иная картина наблюдается у людей старшего возраста, а также тех, кто уже столкнулся с атеросклеротическими изменениями. Их сосуды теряют былую эластичность, становятся более ригидными.

Это состояние, известное как «физиология», сопровождает процесс старения.

Атеросклероз и холод: тревожное сочетание

Атеросклероз — не только возрастная особенность, но и результат генетической предрасположенности и других факторов.

У людей старше 50 лет, а также у пациентов с артериальной гипертензией, риск сердечно-сосудистых осложнений в холодное время года возрастает.

«В группе риска люди, кто уже 50+, кто имеет уже изначально артериальную гипертензию, может быть, находится уже на лечении», — отмечает специалист.

Холод может усугубить уже имеющиеся проблемы. Если атеросклеротическая бляшка сужает просвет сосуда на 50%, дополнительный спазм стенок при низкой температуре может значительно увеличить степень сужения.

Это, в свою очередь, повышает вероятность развития инфарктов и инсультов, в зависимости от локализации пораженных сосудов — коронарных артерий, питающих сердце, или артерий, снабжающих мозг.