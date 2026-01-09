Кому достанутся квадратные метры: в Петербурге споры об изъятии недвижимости — среди самых громких

В 2025 году в России не отмечено резкого увеличения числа судебных дел, связанных с недвижимостью. По данным Верховного суда, на протяжении первых шести месяцев 2024 года арбитражные суды рассмотрели 42,3 тысячи подобных споров.

За аналогичный срок 2025 года этот показатель вырос до 46,7 тысячи, сообщает «Деловой Петербург».

Наиболее частыми темами разбирательств оставались споры по отказу государственных органов в выкупе, аренде и перераспределении участков, а также иски о возврате арендной платы и необоснованном обогащении.

Кроме того, регулярно рассматривались требования обязать провести работы на объектах, имеющих статус памятников, и признать постройки незаконными. Об этом рассказал партнёр юридического бюро «Качкин и партнёры» Дмитрий Некрестьянов.

Александра Грищенкова из петербургской компании «Пепеляев Групп» отметила, что одной из самых сложных тем 2024 года стали случаи изъятия недвижимости для государственных нужд. Она уточнила:

«Изъятия в пользу государства были многочисленны и разнообразны: изъятие для государственных нужд (включая крупные инфраструктурные проекты и нужды недропользователей), иски прокуратуры в связи с нарушениями закона при приватизации, а также антикоррупционные иски».

В экспертных кругах отмечают важность решения Конституционного суда, в котором подробно проанализированы последствия незаконной приватизации земельных участков.

В этом документе рассмотрены характеристики земли, поведение сторон сделки и временной фактор. Новое определение Верховного суда разрешило восстанавливать срок для оспаривания судебных решений даже спустя 15 лет, если вопрос затрагивает общественные интересы.

Это создает ситуацию, когда риск изъятия недвижимости сохраняется практически неограниченное время. При этом управляющий партнёр Legal to Business Светлана Гузь замечает, что по своему опыту не видит значимых изменений в частоте подобных дел.

Она объясняет, что бизнес уже давно внедрил обязательную проверку деловой репутации партнёров и законность собственности.

Гарантийные механизмы, такие как подтверждения обязательств и соглашения по возмещению расходов, также стали обычной частью сделок с объектами недвижимости.

Среди ярких событий прошлого года специалисты выделяют громкое разбирательство с участием певицы Ларисы Долиной, которое получило большой общественный отклик.

Однако, по словам экспертов, этот случай не повлиял на сферу корпоративных сделок с недвижимостью. Некрестьянов объясняет:

«По делу Долиной основной мотив спора — неправильное формирование воли на сделку у продавца (обман, заблуждение, неспособность понимать свои действия — эти детали имеют значение только для конкретного дела).

А в спорах юридических лиц бремя доказывания такого “неправильного формирования воли” перенесено на истца, и, как правило, это приводит к выводу суда о том, что это не доказано».

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области отмечен рост индивидуального жилищного строительства.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».