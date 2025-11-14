Городовой / Город / Милые шарики, серьёзные риски: диетолог рассказала об опасностях «пузырькового» чая
Милые шарики, серьёзные риски: диетолог рассказала об опасностях «пузырькового» чая

14 ноября 2025 11:54
В напитке объёмом 500 мл содержится от 40 до 60 граммов сахара, что превышает суточную норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения.

Регулярное употребление напитка Бабл-ти может стать одной из причин возникновения различных метаболических нарушений.

Такой вывод в разговоре с Life.ru сделала терапевт и диетолог Елена Игнатикова, которая занимает должность заместителя главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения России.

В своих комментариях она подробно рассказала о рисках, связанных с этим напитком.

В одном стакане напитка объёмом 500 миллилитров содержится от 40 до 60 граммов сахара. Эта доза превышает максимальное количество сахара, которое ВОЗ советует употреблять в сутки.

Особенно серьёзную угрозу представляют шарики из тапиоки — источники быстрых углеводов с высоким гликемическим индексом.

Эксперт пояснила, что данные углеводы способны вызывать расстройства пищеварения и другие проблемы со здоровьем. Она добавила:

«Особенно осторожно к этому напитку должны относиться люди с избыточным весом, с нарушением чувствительности к инсулину, пациенты с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта, а также дети и подростки. Основная проблема употребления напитка — это большое содержание сахара в нём»

— подчеркнула врач.

Помимо этого, в рецептуре часто присутствуют сухие сливки, которые могут содержать трансжиры. Употребление таких компонентов ведёт к увеличению уровня так называемого «плохого» холестерина и способствует прогрессированию атеросклероза.

Дополнительные ингредиенты, в том числе пищевые добавки, способны провоцировать аллергические реакции. Игнатикова также указала, что этот напиток отличается довольно высокой калорийностью.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, кому не стоит пить аспирин.

Юлия Аликова
