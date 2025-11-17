Городовой / Общество / «Экономия чернил»: почему древние русичи писали с «твердым знаком» и куда он исчез
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Билеты на двоих: психолог объяснила, почему отпуск лучше проводить вместе Город
Подарок от королевы Виктории: как английская дача в Царском Селе открыла эпоху модерна Город
«Ловушка для дураков» или мечта о центре? Реальность жизни в старом фонде Петербурга может стать разочарованием Город
Кнут и пряник в почтовом ящике: «вам премия» и «у вас долг» — и почти половина россиян клюёт на письма мошенников Город
Когда ревели моторы: как под Царским Селом прошла первая гонка в России Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Экономия чернил»: почему древние русичи писали с «твердым знаком» и куда он исчез

Опубликовано: 17 ноября 2025 10:30
Твердый знак
«Экономия чернил»: почему древние русичи писали с «твердым знаком» и куда он исчез
Городовой ру

Как одна буква изменила русский язык навсегда.

Загадка, будоражащая умы многих, — зачем в древнерусском языке слова завершались на «Ъ», и почему эта практика со временем исчезла?

Ответ на этот вопрос кроется в глубинах лингвистики, и к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина проливает свет на эту историческую особенность.

Закон открытого слога: основа древнерусской фонетики

«Ъ (ер) — это краткий (редуцированный) гласный в древнерусском языке», — объясняет Екатерина Зорина порталу «Городовой».

Его появление на конце слов было обусловлено действовавшим тогда «законом открытого слога». Согласно этому закону, все слоги в слове должны были заканчиваться на гласный звук.

«Именно поэтому на конце слов писали Ъ», — поясняет лингвист.

Например, слово «дом» писалось как «ДОМЪ». «Ъ на конце нужен для того, чтобы все слоги в слове были открытыми».

Утрата “Ъ”: закат эпохи открытых слогов

«Действие закона открытого слога прекратилось после утраты редуцированных гласных Ъ и Ь в конце 11 — первой половине 13 веков», — рассказывает Екатерина Зорина.

В результате этой фонетической реформы начали появляться «закрытые слоги». Несмотря на утрату звукового значения, буква “Ъ” продолжала использоваться на письме.

“Ер” как маркер рода и экономии

«На письме Ъ сохранялся до реформы орфографии 1918 года», — отмечает доцент.

В этот период «ер писался на конце слов и показывал их принадлежность к мужскому роду». Таким образом, “Ъ” выполнял и грамматическую функцию.

Однако, ключевым фактором для отказа от “Ъ” стала реформа 1918 года.

«Реформа орфографии имела целью упростить орфографию для обучения широких масс населения», — объясняет Екатерина Зорина.

Помимо образовательной цели, существовала и «экономическая причина: экономия чернил и места при печати». Упрощение орфографии сделало русский язык более доступным и, в то же время, позволило сократить расходы на издание книг.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью