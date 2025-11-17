«Экономия чернил»: почему древние русичи писали с «твердым знаком» и куда он исчез

Загадка, будоражащая умы многих, — зачем в древнерусском языке слова завершались на «Ъ», и почему эта практика со временем исчезла?

Ответ на этот вопрос кроется в глубинах лингвистики, и к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина проливает свет на эту историческую особенность.

Закон открытого слога: основа древнерусской фонетики

«Ъ (ер) — это краткий (редуцированный) гласный в древнерусском языке», — объясняет Екатерина Зорина порталу «Городовой».

Его появление на конце слов было обусловлено действовавшим тогда «законом открытого слога». Согласно этому закону, все слоги в слове должны были заканчиваться на гласный звук.

«Именно поэтому на конце слов писали Ъ», — поясняет лингвист.

Например, слово «дом» писалось как «ДОМЪ». «Ъ на конце нужен для того, чтобы все слоги в слове были открытыми».

Утрата “Ъ”: закат эпохи открытых слогов

«Действие закона открытого слога прекратилось после утраты редуцированных гласных Ъ и Ь в конце 11 — первой половине 13 веков», — рассказывает Екатерина Зорина.

В результате этой фонетической реформы начали появляться «закрытые слоги». Несмотря на утрату звукового значения, буква “Ъ” продолжала использоваться на письме.

“Ер” как маркер рода и экономии

«На письме Ъ сохранялся до реформы орфографии 1918 года», — отмечает доцент.

В этот период «ер писался на конце слов и показывал их принадлежность к мужскому роду». Таким образом, “Ъ” выполнял и грамматическую функцию.

Однако, ключевым фактором для отказа от “Ъ” стала реформа 1918 года.

«Реформа орфографии имела целью упростить орфографию для обучения широких масс населения», — объясняет Екатерина Зорина.

Помимо образовательной цели, существовала и «экономическая причина: экономия чернил и места при печати». Упрощение орфографии сделало русский язык более доступным и, в то же время, позволило сократить расходы на издание книг.