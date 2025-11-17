«Бумажка» или «человек»: как советский паспорт менял судьбы и тайны страны

Вся правда о главном документе россиян.

В советское время паспорт был не просто документом — он отражал социальный статус, биографию и принадлежность к системе.

Автором известной фразы «без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек» ﻿стал поэт Василий Лебедев-Кумач (не Маяковский, как считают многие), напомнив этим о важности удостоверения личности.

Первые паспорта и бюрократические сложности

В первые годы Советской власти паспорт считался пережитком дореволюционного прошлого и принадлежал лишь немногим.

Вначале функции удостоверения выполняли трудовые книжки, которые были доступны только пролетариату.

«В огромной стране невозможно было навести порядок без общегражданского документа», — отмечают историки.

Страна переходила к обязательной паспортизации, но процесс был сложным и запутанным.

«Крепостное право» для колхозников

В 1920–1930-е годы крестьянам хоть и обещали свободу перемещения, на деле они были «привязаны» к местам жительства. Для выезда в город требовались специальные разрешения.

Совсем без документов колхозники официально не считались гражданами, что породило шуточное определение ВКП(б) — «второе крепостное право большевиков»﻿.

По словам исследователей, «в городах лишали прописки представителей неблагонадежных слоёв», а понятие «вывести за 101-й километр» стало массовым.

Паспорт как инструмент социальной фильтрации

В первые советские паспорта включали графу о происхождении, которая могла повлиять на судьбу человека. Например, актриса Любовь Орлова скрывала дворянские корни, чтобы избежать преследований.

В конце 1930-х появилась графа «национальность», что усугубляло дискриминацию и в итоге приводило к депортациям. Свиток национальных квот в вузах и система прописки затягивали государственный контроль.

Первые паспорта с фотографиями и прописка

Фото в паспортах начали вклеивать с 1937 года, при этом специальными фотографами объезжались деревни и города для массовой регистрации.

Регистрация стала обязательной и строгой — без прописки невозможно было ни работать, ни жить в большом городе.

Милиция проводила облавы на лиц без регистрации, отметая бездомных и маргиналов.

Контроль и фильтрация: «четные» и «нечетные» печати

Осенью 1940 года в паспорт стали записывать профессии владельцев. Милиционеры по числу печатей определяли, безработный человек или нет – «тунеядец».

Известный поэт Иосиф Бродский был обвинён именно в этом и выслан в Архангельскую область.

Происхождение и история паспорта в России

Идея паспорта появилась ещё при Петре Первом — он преследовал цель контролировать перемещение крестьян. Жёны и девушки долгое время жили без паспортов, лишь вписываясь в документы отца или мужа.

Особый статус имели дамы с низкой социальной ответственностью, которые получали «желтый билет» — удостоверение в виде документа жёлтого цвета с целью борьбы с венерическими заболеваниями.

Массовая паспортизация и её завершение

Идею массового введения паспортов для всех граждан предложил Лаврентий Берия в 1953 году, но тогда её отклонили.

Лишь в 1974 году законодательство обязывало всех советских граждан начиная с 16 лет иметь паспорт.

С 1976 по 1981 год их получили более 58 миллионов человек. В 1997 году советские паспорта были окончательно заменены на паспорта гражданина Российской Федерации под руководством президента Бориса Ельцина.