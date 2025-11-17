Городовой / Город / Когда ревели моторы: как под Царским Селом прошла первая гонка в России
Когда ревели моторы: как под Царским Селом прошла первая гонка в России

Опубликовано: 17 ноября 2025 12:15
Гонка моторов
Городовой ру

Победитель шёл со скоростью 25 км в час, но это была настоящая революция!

Осенью 1898 года на тихих дорогах между Александровской и Стрельной раздался непривычный гул. По Волхонскому шоссе, где прежде проезжали извозчики и экипажи, стартовала первая в России "гонка моторов".

Тогда автомобили были редкостью — их называли "самоходными колясками" и смотрели на них с изумлением. Участники собрались всего несколько десятков, среди них — энтузиасты, инженеры и просто смельчаки, готовые испытать свои машины на прочность и выносливость.

Маршрут и рекорд

Трасса протянулась на 39 верст — около 41 километра. Для конца XIX века это была настоящая экспедиция: дороги — грунтовые, техника капризная, бензин редкий.

Победитель добрался до финиша за 1 час 33 минуты, развивая по тем временам фантастическую скорость — около 25 километров в час. Если сравнить, то это почти как марафонский бег сегодняшнего спортсмена!

Петербург — колыбель автоспорта

Любопытно, что всего за четыре года до этого Франция проводила первую в мире автомобильную гонку по маршруту Париж — Руан. Россия отставала совсем ненадолго — и уже в 1898-м Царское Село стало ареной для отечественного дебюта мотоспорта.

Позже, в начале XX века, здесь же проходили показательные заезды, а к 1913-му Петербург принимал гонки "на Большой приз", где болиды разгонялись уже до 130 километров в час.

Легенды Царского Села

Ходят истории, что увлечение машинами в Царском Селе поддерживала и сама императорская семья. При дворе действовала школа шофёров, а маленькому цесаревичу Алексею якобы подарили детский автомобиль "Пежо" — на нём он катался по дорожкам Александровского парка.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
