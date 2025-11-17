Городовой / Город / «Практически нереально»: городской планировщик объяснил, почему речной транспорт не выгоден Петербургу
«Практически нереально»: городской планировщик объяснил, почему речной транспорт не выгоден Петербургу

Опубликовано: 17 ноября 2025 14:00
Речной транспорт
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Почему петербургские реки — не транспортная артерия, а туристическая приманка?

Речной транспорт, веками служивший одной из главных артерий городов, в современном Петербурге сталкивается с серьезными экономическими и практическими вызовами.

Вместо того чтобы стать полноценной частью транспортной системы, он, по мнению экспертов, остается преимущественно туристическим аттракционом.

Экономика против воды: почему речной транспорт невыгоден?

«В целом речной транспорт, по крайней мере, в наших реалиях — это, скорее, больше туристический вид транспорта», — констатирует Даниил Воронин, основатель студии VRN и городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли».

Основная причина этого — экономическая нецелесообразность. Организация реальных, массовых маршрутов сопряжена со значительными затратами.

«То есть экономика речного транспорта будет дороже, и либо надо делать билеты дороже стандартного проездного, либо, соответственно, субсидировать это из бюджета», — поясняет эксперт в беседе с «Городовой».

Это означает, что либо пассажирам придется платить существенно больше за проезд, либо городские власти должны будут вкладывать бюджетные средства в поддержание убыточного вида транспорта.

«В этом плане, там, организовать какие-то реальные маршруты, это, ну, практически нереально, ввиду экономики».

Минимальный пассажиропоток: кого “вывезет” речной транспорт?

Даже при наличии субсидий, речной транспорт не способен обеспечить значительный пассажиропоток.

«Причем пассажиропоток у такого транспорта будет, ну, прям минимальный», — отмечает Даниил Воронин.

Его сравнивают с «малым классом автобусов, который способен вывезти» лишь небольшое количество людей.

В качестве примера приводят Москву, где речной транспорт существует, но его суточный поток «в лучшем случае до двух тысяч достигает в день». Это лишь немного больше, чем мог бы перевезти один крупный автобус.

«Поэтому в таком случае прямые маршруты с несколькими остановками, с десятками остановок. Ну, как будто бы это просто, скорее, такой дорогой пиар-проект», — делает вывод урбанист.

“Туристические трамвайчики” как выход?

Вместо полноценной транспортной функции, речной транспорт в Петербурге, как и в Москве, часто выполняет роль «льготных туристических трамвайчиков».

Это означает, что его основная задача — не перевозка горожан по делам, а предоставление возможности насладиться видами города с воды.

Таким образом, хотя реки и каналы являются неотъемлемой частью петербургского ландшафта, их потенциал как массового общественного транспорта остается нереализованным из-за высоких экономических затрат и низкой эффективности.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
