Капкан в почтовом ящике: петербуржцам подкидывают фальшивые квитанции за коммуналку

На поддельных бумагах теперь указывают слово «Плательщик» вместо имени и фамилии.

Жители Санкт-Петербурга всё чаще находят в почтовых ящиках поддельные счета за жилищно-коммунальные услуги. Жилищный комитет города призвал горожан быть бдительными и подробно объяснил, как отличить настоящий документ от фальшивого.

Самый важный признак — в сведениях плательщика и назначении платежа могут содержаться ошибки, также стоит проверить официальные реквизиты, ИНН и номер банковского счёта, указанные на документе.

Часто на подделках размещают QR-код, который ведёт на сторонние интернет-страницы, не имеющие отношения к государственным порталам или вашему управляющему предприятию.

Если при сканировании код ведёт не на сайт «Госуслуги» или официальную страницу управляющей компании, этот документ не следует оплачивать.

Настоящие платежные бумаги всегда содержат опознавательные знаки государственных сервисов — такие, как ГИС ЖКХ, а на фальшивках их нет.

Поддельные счета зачастую оформлены иначе: например, вместо ваших данных для оплаты написано просто «Плательщик».

Ещё одна характерная черта — завышенная сумма к оплате, что должно вызвать подозрения. Обычно качество бумаги на таких документах низкое, поэтому к состоянию счёта также стоит присмотреться.

Кроме этого, специалисты советуют внимательно относиться к любой незнакомой информации в платёжках и не доверять первым попавшимся сведениям.

