Подготовка к Новому году в два счета: как ИИ составит план, список подарков и меню

В предновогодний период покупатели могут сэкономить до 3,5 тысячи рублей.

Перед наступающими праздниками многие встречаются с трудностями при выборе новогодних подарков для близких.

По данным исследований, около 60 процентов жителей России ощущают напряжённость при подготовке к праздникам, а 40 процентов начинают искать подарки в последний момент, когда времени и идей уже мало.

Руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта в «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов советует обратить внимание на цифровых помощников при планировании подарков для семьи, сообщает 78.ru.

Он отмечает, что обращение к интеллектуальным сервисам будет эффективнее при подробном описании человека, которому выбирают подарок. Как утверждает эксперт, простая фраза о поиске подарка для мамы сопоставима с просьбой: «Приготовь что-нибудь». Титов советует:

«Сформулируйте запрос так: ‘Маме 62 года, недавно вышла на пенсию, всю жизнь работала бухгалтером. Любит порядок, но жалуется, что в квартире некуда деть вещи.

Увлекается комнатными растениями, но постоянно забывает их поливать. В прошлом году дарили вазу – она пылится в шкафу. Бюджет – 5 тыс. рублей’. Чем больше деталей – тем точнее попадание»

Для многих хлопоты начинаются и с подготовкой к праздничному столу, когда в магазине забываются важные ингредиенты, а в корзине оказываются лишние покупки. Приложения для планирования продуктовых закупок с использованием искусственного интеллекта помогают избежать подобных проблем.

Пользователь заранее составляет список блюд, после чего цифровой помощник рассчитывает необходимое количество продуктов, подскажет, где приобрести их по выгодной цене, и даже построит оптимальный маршрут до магазинов.

Преимуществом такого подхода становится значительная экономия средств. Обычная покупка за счёт точного списка может обойтись дешевле примерно на 1200 рублей.

За весь период подготовки к Новому году можно сэкономить до 3500 рублей, что само по себе становится приятным итогом.

Однако, по словам Титова, надеяться на цифрового помощника как на универсальное решение не стоит.

«Искусственный интеллект – не волшебник. Он не угадает, что ваша сестра мечтала о конкретном платье, не поймёт семейных шуток и не вспомнит, что ваш друг пару лет назад упоминал книгу, которую хотел прочитать»,

– предупреждает он.

Цифровой помощник малополезен, если для получения хорошего результата важно понимание тонкостей личных отношений или если подарок связан с воспоминаниями либо эксклюзивными вещами, сделанными вручную.

Если доверить искусственному интеллекту рутинные задачи вроде анализа информации, автоматического подбора вариантов и расчёта маршрутов, у человека останется больше времени на подготовку к празднику и тёплое общение с близкими.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на праздничное оформление города в этом году выделено порядка 1,7 миллиарда рублей.