«Это добавит праздничного настроения»: какой маникюр подойдет для декабря

Декабрь — месяц, когда мир вокруг преображается, наполняясь ожиданием праздника и предвкушением волшебства.
Неудивительно, что маникюр в этот период стремится отразить эту атмосферу сияния и торжественности, но без излишней вычурности.
Стилист-имиджмейкер Дарья Правич делится с порталом «Городовой» главными трендами.
Цветовая палитра: от классики до футуристического мерцания
«Декабрь: Праздничный блеск», — так Дарья Правич характеризует главную тему месяца.
Классические оттенки, ассоциирующиеся с новогодними праздниками, получают новое прочтение.
«Классика в лице рубиново-красного и елочно-зеленого получает новое прочтение», — отмечает стилист.
Эти насыщенные цвета создают элегантный фон для праздничных акцентов.
Но декабрь — это еще и время для экспериментов с современными текстурами.
«Также в моде холодные металлики — серебро и цвет «кошачий глаз»», — добавляет Дарья Правич.
Металлический блеск придает маникюру футуристический, но в то же время роскошный вид, идеально соответствующий атмосфере вечеринок и корпоративов.
Дизайн: акценты, создающие магию
«Идеальный вариант — акцентный глиттер», — уверена Дарья Правич.
Блестки могут быть представлены как в виде одного яркого пальца, покрытого плотным сиянием, так и в виде тонких блестящих полос, добавляющих изысканности.
Для тех, кто предпочитает более тонкие детали, стилист предлагает «тонко нарисованные снежинки на темном фоне или изящные веточки омелы».
Эти элементы добавят маникюру праздничного настроения, не перегружая его.
«Это добавит праздничного настроения», — резюмирует она, подчеркивая, что именно такие детали создают ощущение волшебства, которое так ценится в декабре.