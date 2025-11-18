Городовой / Город / Неожиданная арифметика богатства: Петербург обошёл Осло и Ричмонд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Обрушение новостроя на Большой Разночинной: что случилось и кто пострадал? Город
«Скороход» ушел в прошлое: почему центр Петербурга теряет обувную легенду Город
От запрещенных веществ — к медитации: петербургский спортивный тренер открыл центр йоги в СИЗО Город
Петербург — колыбель Деда Мороза: как город породил новогоднюю сказку Город
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20% Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Неожиданная арифметика богатства: Петербург обошёл Осло и Ричмонд

Опубликовано: 18 ноября 2025 12:30
Неожиданная арифметика богатства: Петербург обошёл Осло и Ричмонд
Неожиданная арифметика богатства: Петербург обошёл Осло и Ричмонд
Global Look Press / Serguei Fomine

Ричмонд и Осло уступили Петербургу по уровню благосостояния жителей согласно свежему исследованию.

Санкт-Петербург по объёму валового внутреннего продукта превзошёл такие города, как Ричмонд, Сантьяго и Осло. Российская столица на Неве заняла в международном перечне 165 место, при этом Москва расположилась на 17 позиции.

Лидерство досталось Токио, чей ВВП составил 2,55 триллиона долларов.

Исследование журнала CEOWORLD Magazine включает 300 городов с наивысшим уровнем экономики в мире. В первую десятку были включены Лос-Анджелес с показателем 1,62 триллиона, а также Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско и Шанхай.

Для сравнения: валовой внутренний продукт Москвы составил 0,976 триллиона, а значение для Петербурга — 0,307 триллиона долларов.

Северная столица России, согласно рейтингу, опередила Ричмонд (0,306 триллиона), Сантьяго (0,291 триллиона) и Осло (0,267 триллиона долларов).

Стоит отметить, что суммарный ВВП десяти ведущих городов мира составляет примерно треть общемирового показателя. Такой разброс в уровне экономики между городами подчёркивает различия в их глобальном влиянии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал о темпах роста внутреннего валового продукта страны по сравнению с предыдущим годом. Он обратился к членам правительства с соответствующими поручениями.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью