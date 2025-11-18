Неожиданная арифметика богатства: Петербург обошёл Осло и Ричмонд

Санкт-Петербург по объёму валового внутреннего продукта превзошёл такие города, как Ричмонд, Сантьяго и Осло. Российская столица на Неве заняла в международном перечне 165 место, при этом Москва расположилась на 17 позиции.
Лидерство досталось Токио, чей ВВП составил 2,55 триллиона долларов.
Исследование журнала CEOWORLD Magazine включает 300 городов с наивысшим уровнем экономики в мире. В первую десятку были включены Лос-Анджелес с показателем 1,62 триллиона, а также Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско и Шанхай.
Для сравнения: валовой внутренний продукт Москвы составил 0,976 триллиона, а значение для Петербурга — 0,307 триллиона долларов.
Северная столица России, согласно рейтингу, опередила Ричмонд (0,306 триллиона), Сантьяго (0,291 триллиона) и Осло (0,267 триллиона долларов).
Стоит отметить, что суммарный ВВП десяти ведущих городов мира составляет примерно треть общемирового показателя. Такой разброс в уровне экономики между городами подчёркивает различия в их глобальном влиянии.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал о темпах роста внутреннего валового продукта страны по сравнению с предыдущим годом. Он обратился к членам правительства с соответствующими поручениями.