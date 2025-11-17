Опасно зелёный житель Лензоо вышел к публике: зубастый Тоша обезоружил Петербург

В Ленинградском зоопарке представлен нильский крокодил, получивший кличку Тоша. Это животное вызывает у посетителей симпатию, несмотря на очевидную опасность. Отмечается, что внешность рептилии объединяет оба качества: привлекательность и внушительность.
Как пояснили сотрудники зоосада, Тоша отличается массивным телом с длиной около трёх метров, покрытым толстой кожей, и сильным хвостом. Его пасть снабжена 65 зубами, форма которых напоминает острые шипы.
Благодаря этому крокодил способен так крепко удерживать схваченную добычу, что выбирание становится невозможным.
Работники зоопарка отмечают, что эти зубы не служат для пережёвывания, а предназначены для захвата, разрывания плоти и даже дробления твёрдых частей, например костей.
Весит рептилия почти 100 килограммов.
«Несмотря на суровый облик, Тоша чертовски обаятелен», — подчеркнули в зоопарке.
Ранее представители зоопарка рассказывали о привычках других животных. Например, пушистые бинтуронги, которых иногда называют кошачьими медведями, любят проводить утро в подвижных играх между собой.