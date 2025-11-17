Городовой / Город / Опасно зелёный житель Лензоо вышел к публике: зубастый Тоша обезоружил Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Обрушение новостроя на Большой Разночинной: что случилось и кто пострадал? Город
«Скороход» ушел в прошлое: почему центр Петербурга теряет обувную легенду Город
От запрещенных веществ — к медитации: петербургский спортивный тренер открыл центр йоги в СИЗО Город
Петербург — колыбель Деда Мороза: как город породил новогоднюю сказку Город
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20% Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Опасно зелёный житель Лензоо вышел к публике: зубастый Тоша обезоружил Петербург

Опубликовано: 17 ноября 2025 19:45
Опасно зелёный житель Лензоо вышел к публике: зубастый Тоша обезоружил Петербург
Опасно зелёный житель Лензоо вышел к публике: зубастый Тоша обезоружил Петербург
Городовой ру

Лензоо продемонстрировал опасного и в то же время милого питомца.

В Ленинградском зоопарке представлен нильский крокодил, получивший кличку Тоша. Это животное вызывает у посетителей симпатию, несмотря на очевидную опасность. Отмечается, что внешность рептилии объединяет оба качества: привлекательность и внушительность.

Как пояснили сотрудники зоосада, Тоша отличается массивным телом с длиной около трёх метров, покрытым толстой кожей, и сильным хвостом. Его пасть снабжена 65 зубами, форма которых напоминает острые шипы.

Благодаря этому крокодил способен так крепко удерживать схваченную добычу, что выбирание становится невозможным.

Работники зоопарка отмечают, что эти зубы не служат для пережёвывания, а предназначены для захвата, разрывания плоти и даже дробления твёрдых частей, например костей.

Весит рептилия почти 100 килограммов.

«Несмотря на суровый облик, Тоша чертовски обаятелен», — подчеркнули в зоопарке.

Ранее представители зоопарка рассказывали о привычках других животных. Например, пушистые бинтуронги, которых иногда называют кошачьими медведями, любят проводить утро в подвижных играх между собой.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью