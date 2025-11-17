«Кислотный» лук больше не страшен: 5 проверенных способов забыть о слезах

При нарезке луковицы в воздух попадает летучий газ — аллилсульфид. Он смешивается с влагой глаз и превращается в слабую серную кислоту, вызывая жжение и слезы.

Это не миф — это химия, которую можно обойти.

Охлаждение: простой и эффективный способ

Перед работой луковицу стоит охладить. Достаточно положить её в морозилку на 15–20 минут или в холодильник на полчаса. Холод замедляет химические реакции, и лук выделяет меньше едких веществ.

Этот метод считается одним из самых простых и действенных.

Вода как естественный поглотитель

Вода отлично нейтрализует летучие соединения. Можно смочить лезвие ножа в холодной воде или поставить рядом с доской миску с водой.

Ещё лучше — нарезать лук под тонкой струйкой проточной воды или рядом с включённой вытяжкой. Вода буквально «ловит» газ, не давая ему подняться к глазам.

Острый нож — основа успеха

Как отмечает Татьяна Сидорова в журнале «Профиль»:

«Это не просто лайфхак, а правило для любой качественной нарезки. Острый нож снижает выделение едкого сока. Тупое лезвие мнет и рвет клетки лука, высвобождая больше газа, тогда как острый нож аккуратно их разрезает».

Регулярная заточка ножа — залог комфортной работы.

Правильная вентиляция

Хорошее проветривание — простой способ снизить концентрацию газа. Достаточно открыть окно, создать лёгкий сквозняк или включить вытяжку на максимум.

Необычный, но работающий метод — жевать жвачку во время нарезки. Активное жевание заставляет дышать ртом, и большая часть газа просто не доходит до слёзных каналов.

Защита глаз: радикальное решение

Для тех, кто часто работает с луком, есть стопроцентный способ — защитные очки. Подойдут обычные плавательные очки или специальные кухонные модели.

Они создают физический барьер и полностью блокируют доступ газа к глазам. Да, выглядит это необычно, но результат гарантирован.