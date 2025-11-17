Ноябрю наперекор: в какие дни разведут мосты в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился сезон регулярных подъемов мостов, и в ноябре планируются только технические открытия переправ.

Жителям города напомнили, какие мостовые переходы будут временно недоступны для движения в связи с работами. Это связано с проведением обслуживания сооружений в межнавигационный период.

В частности, Кантемировский мост будет разведен ночью с 17 на 18 и с 18 на 19 ноября; время ограничения с половины второго ночи до половины пятого утра, сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Следом откроют Гренадерский мост: с 20 на 21 и в саму ночь на 20 ноября в тот же временной промежуток. Также поднятие створок Сампсониевского моста назначено на три ночи подряд — с 26 на 27, с 27 на 28 и с 28 на 29 ноября.

В пресс-службе напомнили, что период разводки мостов на Неве и ее рукавах продолжается до 30 ноября. Ограничения движения во время технического обслуживания носят временный характер и необходимы для поддержания исправности городских переправ.

Ранее водителей уже предупреждали о перекрытиях на трассе «Кола» 18 ноября из-за плановой разводки Ладожского моста.