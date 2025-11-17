Провал на Энгельса в Петербурге обернулся уголовным делом: кто ответит?

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения мер безопасности во время строительных работ на проспекте Энгельса.
Расследование начато после аварии, в результате которой произошёл прорыв трубы и значительный провал грунта. Об этом сообщили представители прокуратуры города.
Эксперты выяснили, что недалеко от дома номер 21 на проспекте Энгельса подрядная организация допустила нарушения при реконструкции и прокладке водопроводных сетей.
Эти действия привели к повреждению покрытия на Светлановской площади в Выборгском районе.
В ходе проверки было выявлено несоблюдение всех необходимых требований при подземных работах.
В результате случившегося значительный материальный ущерб понесли две городские организации: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».