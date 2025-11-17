Сразу несколько кресел обрели новых хозяев: Дрозденко объявил назначения в правительстве Ленинградской области

В администрации Ленинградской области произошли кадровые изменения. О новых назначениях доложил глава региона Александр Дрозденко.
Курировать внутреннюю политику региона теперь будет Ярослав Серов, который назначен на должность вице-губернатора.
Ответственным за жилищно-коммунальное хозяйство назначен Денис Беляев. Возглавить комитет по контролю за состоянием жилищного фонда поручено Вячеславу Плешакову.
Глава области выделил, что все трое уже входили в состав «Команды 47» и проявили себя за время службы.
Плешаков до сентября находился на военной службе, где был отмечен государственными наградами, в числе которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.
Александр Дрозденко выразил уверенность, что время на адаптацию новым руководителям понадобится минимальное.
«Надеюсь, что на раскачку коллегам много времени не потребуется, задачи стоят перед коллективом и перед Правительством серьезные, как говорится — с места и сразу в бой!»,
— добавил губернатор.
Ранее губернатор уже подписал распоряжение о формировании нового состава правительства Ленинградской области.