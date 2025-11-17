Городовой / Город / Сразу несколько кресел обрели новых хозяев: Дрозденко объявил назначения в правительстве Ленинградской области
Сразу несколько кресел обрели новых хозяев: Дрозденко объявил назначения в правительстве Ленинградской области

Опубликовано: 17 ноября 2025 08:13
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Вячеслав Плешаков, ранее проходивший службу в Вооружённых силах России, стал председателем Комитета государственного жилищного надзора и контроля.

В администрации Ленинградской области произошли кадровые изменения. О новых назначениях доложил глава региона Александр Дрозденко.

Курировать внутреннюю политику региона теперь будет Ярослав Серов, который назначен на должность вице-губернатора.

Ответственным за жилищно-коммунальное хозяйство назначен Денис Беляев. Возглавить комитет по контролю за состоянием жилищного фонда поручено Вячеславу Плешакову.

Глава области выделил, что все трое уже входили в состав «Команды 47» и проявили себя за время службы.

Плешаков до сентября находился на военной службе, где был отмечен государственными наградами, в числе которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

Александр Дрозденко выразил уверенность, что время на адаптацию новым руководителям понадобится минимальное.

«Надеюсь, что на раскачку коллегам много времени не потребуется, задачи стоят перед коллективом и перед Правительством серьезные, как говорится — с места и сразу в бой!»,

— добавил губернатор.

Ранее губернатор уже подписал распоряжение о формировании нового состава правительства Ленинградской области.

Автор:
Юлия Аликова
