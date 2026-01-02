Ирония веков: почему «держи карман шире» стало синонимом несбывшихся надежд

Когда карман был не деталью одежды, а целым богатством.

Выражение «Держи карман шире» сегодня прочно вошло в обиход как насмешливое напутствие, намекающее на несбыточные ожидания.

В современном контексте, когда брюки облегают фигуру, а функциональность карманов сведена к минимуму, это пожелание может показаться абсурдным. Как именно следует «держать карман шире», если его размер фиксирован?

Ответ кроется в ином, историческом понимании этого слова.

От кошелька до рыболовного мешка: эволюция «кармана»

Этимология слова «карман» — непростой путь, не имеющий единой точки отсчета. Преобладающая версия возводит его к тюркским языкам, где «карман» означал именно мешочек для хранения денег, то есть «то, в чем держат».

Однако исследователь Н.М. Шанский выдвигает интересную альтернативу, связывая «карман» с диалектным словом «корма» — мешком, который использовался в рыболовных снастях.

Такая гипотеза приобретает вес, если вспомнить, какими были «карманы» раньше.

Появление настоящих карманов как элементов одежды на Руси приходится на XVII-XVIII века, когда европейская мода начала проникать в страну.

До этого времени мелкие предметы не имели постоянного «хранилища»: их либо закладывали за пазуху, либо помещали в шапку, либо носили на шее, либо использовали специальные сумки-«карманы».

«В давние времена карман представлял собой мешок или сумку, прикрепляемую к одежде или поясу для хранения ценных вещей. Человек мог иметь при себе несколько таких карманов», — отмечается в «Большом фразеологическом словаре русского языка».

Ярким подтверждением этого служат строки из старинной русской песни:

«Он пришёл ко мне не рано, Он принёс мне три кармана: Первый карман с пирогами, Второй карман с орехами, Третий карман со деньгами».

Именно это первичное значение — вместительного мешка или сумки — лежит в основе таких устойчивых выражений, как «набить карман» (наполнить деньгами), «бить по карману» (нанести финансовый урон), а также фразы «за словом в карман не полезет», что означает человека, обладающего обширными знаниями и не нуждающегося в долгих поисках нужной информации, как будто она всегда под рукой, а не в отдаленном мешке.

«Держи карман шире»: забытое продолжение и истинный смысл

Выражение «Держи карман шире» также коренится в этом древнем представлении о кармане как о вместительной сумке.

«Было легко держать такую сумочку, подставлять ее или даже расширять, чтобы получить желаемое», — разъясняет этимологию фразы «Фразеологический словарь русского языка».

С течением времени первоначальный смысл фразы сохранился, но ее более полная, уточняющая часть постепенно стерлась из памяти.

Ранее ее произносили как «Держи карман шире, широким книзу». В этой полной версии скрывался ироничный или насмешливый отказ, намекающий на тщетность ожиданий и нереалистичность надежд.