Старинный российский город, основанный в 1137 году: маленький, суровый, но красивый – что посмотреть и куда сходить

Очаровательный городок с красивыми домами, старинными храмами и тихими улочками

В 669 километрах от Москвы и в 209 километрах от Вологды, на берегу реки Сухона расположился маленький, но чудесный северный городок с 900-летней историей. Необычные белокаменные храмы, красивые дома с наличниками, ухоженные скверы, тихие улочки и кристальная гладь реки, – все это влюбляет с первого взгляда даже искушенного туриста.

Конечно, речь идет о Тотьме, которая по праву считается одним из самых красивых городов Русского Севера.Она была основана еще в 1137 году, что следует из грамоты новгородского князя Святослава Ольговича, где в числе земель, облагаемых данью, упоминается погост Тошма.

История Тотьмы

Тотьма считается родиной солеварения. С 13 века здесь активно занимались добычей соли, и именно местные мастера впервые на Руси стали добывать соль при помощи труб. Кроме того, Тотьму называют городом мореходов, так как местные купцы-мореплаватели снарядили аж 20 экспедиций на Аляску, благодаря чему было сделано немало географических открытий

Расцвет города пришелся на 16-18 века. В это время добыча соли достигла 200 000 пудов в год, через Тотьму проходило до 1000 судов. Активно развивались торговые связи. Местные купцы строили необычные и красивые храмы в особом стиле. Тотьма стала одним из богатейших и значимых городов Российской Империи.

Сегодня здесь проживает чуть больше 8600 человек. Но несмотря на это, Тотьма остается центром притяжения туристов со всей страны.

Почему Тотьма?

Согласно одной из версий, название города Тотьма произошло от финно-угорского слова "тотма", что переводится как низкая болотистая местность. По другой версии, слово Тотьма было образовано от дославянского пермского языка и означает "мокрое место, поросшее елями и кустарниками". Согласно третьей версии, Тотьма переводится как "город, колдующий воду". Ведь река Сухона дважды в год меняет направление своего течения.

Главные достопримечательности Тотьмы

Визитной карточкой Тотьмы считаются храмы, возведенные в уникальном местном стиле тотемского барокко. Это высокие, устремленные ввысь церкви, которые из-за вытянутой формы и ярусных колоколен, напоминающих мачты, очень походят на корабли. Фасады храмов украшают характерные фигурные кирпичные орнаменты – картуши.

Входоиерусалимская церковь

Самый яркий пример тотемского барокко. Церковь была возведена в 1794 году на средства местных купцов-мореплавателей, которым удалось разбогатеть благодаря торговле пушниной из Сибири и Аляски.

Церковь Рождества Христова

Выдающийся памятник архитектуры тотемского барокко конца 18 века. Сначала была возведена теплая церковь в честь светлого праздника Рождества Христова. Позже, в 1793 году, была построена холодная церковь и освящена во имя святого Николая Чудотворца.

Церковь Троицы Живоначальной на Зелене

Построена во второй половине 18 века в стиле тотемского барокко на средства местного купца и морехода С. Я. Черепанова. Название "на Зелене" церковь получила от исторического района, где была построена: в Зеленской или Рыбачьей слободе, на берегу реки Сухоны, где проживали рыбаки.

Успенская церковь

Возведена в начале 19 века. В советское время церковь закрыли одну из последних. В разное время здесь размещался цех пищевой промышленности, кондитерский цех, магазин по продаже керосина, гвоздей и инвентаря. В восточной части работал Тотемский кинопрокат. Успенская церковь – один из немногих счастливых примеров проведенной реставрации на памятнике тотемского барокко.

Спасо-Суморин монастырь

Построен в середине 16 века. Основную роль в ансамбле играет Вознесенский собор, возведенный на месте деревянной церкви в середине 18 века. Но при строительстве зодчими была допущена ошибка. Они не учли слабость грунта. Храм стал оседать и трескаться. В результате в 1801 году на его месте построили новый собор в торжественном классическом стиле. Во время строительства при земляных работах были случайно обретены мощи Феодосия Тотемского, который в 1554 году и основал здесь мужской монастырь, а в 1568 году скончался. В настоящее время мощи святого находятся в отреставрированном соборе Вознесения Господня Спасо-Суморина монастыря.

Идеальное место для прогулок

Кроме того, по Тотьме очень интересно прогуляться. Старинные дома, уютные улочки, причудливые арт-объекты, симптичная набережная, живописный берег реки Суконы, – все радует глаз путешественника. Центром города считается Торговая плошадь, вокруг которой располагаются купеческие особняки. К ней примыкает сквер мореходов. Планировка улиц сохранилась еще со времен дарованного Екатериной II генплана.

Тотьма – северный, суровый, но очаровательный городок с необычными церквями, старинными домами и чудесными панорамами, который точно стоит посетить.

Как добраться до Тотьмы

Доехать до Тотьмы можно из Вологды на рейсовом автобусе. Поездка займет чуть больше 3 часов и обойдется в 750 рублей.

Ранее мы сообщали, какой старинный поселок называют "рязанской Швейцарией" и почему.