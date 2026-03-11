Старинный российский поселок, который называют "рязанской Швецарией": есть веские причины – где находится и чем знаменит

Удивительно живописный поселок-курорт

В 223 километрах от Москвы и в 23 километрах от Рязани расположился живописный поселок-курорт, который называют "рязанской Швейцарией". И это совсем не случайно: ведь он окружен заповедными лесами и чистыми озерами, которые по своему великолепию ничуть не уступают видам Женевского озера и его окрестностей.

Конечно, речь идет о Солотче. Она славится красивыми храмами, живописными видами и обилием домов отдыха, которые появились еще 100 лет назад. Первое упоминание Солотчи относится к 1390 году, когда на ее территории князь Олег Иванович основал мужской монастырь Рождества Богородицы. Вокруг этого монастыря со временем выросло село, ставшее центром духовной жизни рязанской земли. В начале 20 века Солотча обрела статус курортного поселка. Сегодня здесь проживает около 2500 человек, но летом это число заметно увеличивается из-за наплыва отдыхающих.

Главные достопримечательности Солотчи

Визитной карточкой Солотчи считается Храм Иоанна Предтечи, возведенный в 1698 году. Он входит в ансамбль Солотчинского монастыря Рождества Богородицы, хранит историю и отражает духовную жизнь рязанских земель.

Церковь Сошествия Святого Духа

Входит в ансамбль Солотчинского монастыря и больше напоминает красивый корабль. Храм начали возводить в 1688 году при настоятеле монастыря архимандрите Игнатии Шангине. Сначала были построены стены трапезной палаты и церковь Святого Духа. Отделочные работы провели спустя 3 года. Денег на колокольню не было, поэтому ее достроили только в 1735 году.

Солотчинская Старица

Эта Старица Оки представляет собой цитадель спокойствия и тишины, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться великолепными видами. Воздух здесь настолько чистый и ароматный, что его хочется вдохнуть полной грудью. Неподалеку есть песчаный пляж "Лысая гора", где можно позагорать и искупаться.

Как добраться до Солотчи

Из Рязани добраться до поселка можно на автобусе с Приокского автовокзала. Время в пути составит примерно 20 минут. Поездка обойдется в 37 рублей.

Чтобы доехать до Солотчи из Москвы, необходимо сначала добраться на электричке с Казанского вокзала до Рязани, а потом на автобусе до Солотчи.

Солотча – живописный поселок, окруженный густыми мещерскими лесами и зеркально чистыми озерами. Здесь можно отдохнуть душой и окунуться в атмосферу красоты и спокойствия.

