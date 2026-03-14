Протеиновое пирожное «Картошка»: сладко, но без сахара и лишних калорий

Опубликовано: 14 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Если хочется десерта без сахара и глютена, протеиновое ПП-пирожное «Картошка» станет отличным вариантом.

Это низкоуглеводное, лёгкое и классическое пирожное подходит для правильного питания. Рецептом поделился автор Дзен-канала «ПП рецепты без сахара».

Ингредиенты:

Для бисквита:
яйца — 4 шт., льняная мука — 10 г, казеин — 60 г, молоко — 100 г, какао-порошок — 40 г, подсластитель — 5–7 г, разрыхлитель — 10 г.
Для крема:
яйца — 2 шт., молоко — 150 г, подсластитель — 6–8 г, ванилин или экстракт — 1 ч. л.
Дополнительно:
казеин — 20 г, льняная мука — 10 г, какао-порошок — 10 г, щепотка соли.

Общее время приготовления: примерно 1 час 40 минут

Приготовление:

Сначала готовлю бисквит. Яйца взбиваю до пышности и добавляю молоко. Отдельно смешиваю сухие ингредиенты, затем аккуратно добавляю их к яйцам и перемешиваю.

Выпекаю в форме диаметром 16 см при 180°C 40–45 минут. Если форма больше, время выпекания уменьшаю. Готовый бисквит остужаю и измельчаю в крошку, удобнее всего блендером.

Приступаю к крему. Соединяю все ингредиенты крема в сотейнике с толстым дном. Грею на медленном огне, постоянно помешивая венчиком, пока масса слегка не загустеет (на поверхности должны оставаться лёгкие следы от венчика). Снимаю с огня и оставляю остывать под крышкой.

Смешиваю бисквитную крошку, остывший крем и все дополнительные ингредиенты. Перемешиваю и оставляю на 10 минут.

Делю массу на порции по 50 г, обваливаю в какао и придаю форму «картошки». Затем отправляю в морозильник на 30 минут или на 2 часа в холодильник для застывания.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
