Как легко защитить пороги и подкрылки от грязевой «лепнины»: секрет опытных водителей

Опубликовано: 14 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Как легко защитить пороги и подкрылки от грязевой «лепнины»: секрет опытных водителей
Как легко защитить пороги и подкрылки от грязевой «лепнины»: секрет опытных водителей
Legion-Media
Ежедневная мойка помогает слабо — грязь возвращается уже через пару часов.

Зимой снег, слякоть и реагенты прилипают к подкрылкам и порогам, образуя ледяные комки. Они мешают колёсам, хрустят при повороте и ускоряют коррозию. Автор Дзен-канала «Андрей Якунин. Про авто» раскрыл лайфхак для автомобилистов, как избавиться от вечной грязи.

Опытные водители знают: чтобы грязь не прилипала, поверхность нужно сделать скользкой. Помогает обработка порогов и арок силиконовой смазкой в спрее — подойдёт WD-40. Снег и грязь просто скатываются с поверхности.

Правильное нанесение

  1. Обрабатывать только чистые и сухие поверхности.

  2. Дать смазке полностью схватиться.

Процесс простой: помыл машину, дал высохнуть, обработал пороги и арки, подождал пару минут — готово. Покрытие держится 2–3 недели. На некоторых автомойках эту услугу предлагают вместе с обработкой уплотнителей дверей — работает так же эффективно.

Почему метод работает

Силикон создаёт скользкую плёнку: снег и грязь не прилипают, не образуют комков и не трут металл. Колёса двигаются свободно, коррозия замедляется, а уборка становится минимальной.

Автор:
Александр Асташкин
