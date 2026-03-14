Как легко защитить пороги и подкрылки от грязевой «лепнины»: секрет опытных водителей

Зимой снег, слякоть и реагенты прилипают к подкрылкам и порогам, образуя ледяные комки. Они мешают колёсам, хрустят при повороте и ускоряют коррозию. Автор Дзен-канала «Андрей Якунин. Про авто» раскрыл лайфхак для автомобилистов, как избавиться от вечной грязи.
Опытные водители знают: чтобы грязь не прилипала, поверхность нужно сделать скользкой. Помогает обработка порогов и арок силиконовой смазкой в спрее — подойдёт WD-40. Снег и грязь просто скатываются с поверхности.
Правильное нанесение
-
Обрабатывать только чистые и сухие поверхности.
-
Дать смазке полностью схватиться.
Процесс простой: помыл машину, дал высохнуть, обработал пороги и арки, подождал пару минут — готово. Покрытие держится 2–3 недели. На некоторых автомойках эту услугу предлагают вместе с обработкой уплотнителей дверей — работает так же эффективно.
Почему метод работает
Силикон создаёт скользкую плёнку: снег и грязь не прилипают, не образуют комков и не трут металл. Колёса двигаются свободно, коррозия замедляется, а уборка становится минимальной.
Ранее мы писали о слабых местах китайского Haval Jolion.