Метр до смерти: сможет ли человек «увернуться» от поезда в метро, если упал на рельсы

Представьте себе ситуацию: человек оказывается в тоннеле метро, где поезда ходят с интервалом в несколько минут. Вопрос выживания в таких условиях становится экстремальным.

Сможет ли он «разойтись» с несущимся составом, и хватит ли в тоннеле места, чтобы не только уместить два движущихся объекта, но и оставить человеку некий «запас прочности»?

Пространство для маневра: измерение шансов

Ключевым фактором в этом смертельно опасном противостоянии является соотношение размеров тоннеля и поезда.

«Руководствоваться будем именно этой шириной», — отмечается при рассмотрении габаритов, когда в расчет берется не только сам вагон, но и токоприемники, что в сумме составляет 3 метра и полтора сантиметра.

Стандартный радиус тоннеля метро — 2 метра 45 сантиметров, что дает диаметр около 4 метров 90 сантиметров.

Однако, несмотря на кажущийся достаточным диаметр, реальность оказывается куда более суровой. Вагоны метро могут раскачиваться, что еще больше сокращает безопасное пространство.

«Поскольку высота поезда, в данном случае, нас особо не интересует», — фокусируется внимание на ширине.

Узкое место: реальность против теории

Нарисованная картина демонстрирует пугающую картину.

«Места для ног крайне мало, более того, нет никакого безопасного допуска».

Круглая форма тоннеля вынуждает тело принимать неестественные позы.

«В принципе, в теории — это возможно, но с большим риском для жизни, ведь, так скажем, попытка тут только одна».

Ложиться на шпалы еще опаснее, ведь там пространство еще меньше, так как «в выемок, как на станциях — в тоннелях нет».

Спасительные “сбойки”: луч надежды

Однако, в этой безвыходной ситуации существуют и потенциальные “спасательные круги”.

«Непонятно как оказавшемуся в тоннеле человеку, могут помочь сбойки, которые частенько встречаются в тоннелях».

Именно эти небольшие углубления или ответвления могут стать единственным шансом переждать поезд в безопасности.